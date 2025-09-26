MG España refuerza su servicio de postventa y pone en marcha un compromiso de entrega de recambios en 24 horas

El servicio postventa tiene una importancia fundamental en el panorama actual de la automoción. Fomenta la fidelización de clientes y aumenta la reputación de la marca a través de recomendaciones, creando una relación de confianza que impulsa la lealtad y la probabilidad de compras futuras, argumentos de gran valor en un mercado tan competido como el actual.

Así lo entiende MG España, que acaba de poner en marcha un compromiso de entrega de recambios en 24 horas, dando así una respuesta eficaz e inmediata a sus clientes. Para ello, MG ha puesto en marcha un nuevo almacén de recambios ubicado en Cabanillas del Campo, en Guadalajara.

MG España refuerza su servicio de postventa / MG

Se trata de unas modernas instalaciones que funcionan a pleno rendimiento y, gracias a ellas, MG ha alcanzado el compromiso de entrega en 24 horas a su red de concesionarios oficiales de los recambios de mayor rotación -unas 2.000 referencias-, aquellos necesarios para los mantenimientos programados y para los siniestros más frecuentes.

Los recambios de mayor consumo de MG España son los filtros de aceite, de aire y de polen. Con el stock actual disponible, el nuevo almacén de Guadalajara podría hacer frente a la demanda de cuatro meses consecutivos. Además, se ha establecido un proceso de entrega nocturna de recambios en aquellos concesionarios de su Red que lo han implementado, maximizando así la eficiencia del proceso logístico y minimizando todavía más los tiempos de espera para el cliente.

Las nuevas instalaciones logísticas de la filial española de MG están apoyadas por un almacén secundario de seguridad de MG Europa, situado en Amsterdam y que gestiona otras 15.000 referencias. De esta forma, menos del 0,5% de las piezas de recambio de MG provienen directamente desde China a España.

En cualquier caso, el compromiso de MG España con sus clientes es total y, en casos excepcionales, la marca ha llegado a realizar envíos urgentes de piezas por avión desde Shanghái, sin coste adicional para el concesionario ni para el cliente.

El nuevo compromiso de entrega de recambios por parte de MG España es un importante logro que refuerza la presencia de la marca en España y la voluntad de prestar una atención diferencial a sus clientes, a través de más de 115 puntos integrales de servicio, que cubren todo el territorio nacional.

Atención al cliente

Alcanzar la excelencia en la atención al cliente es una de las máximas de MG. Además del suministro de piezas en tiempo récord, la marca tiene el compromiso de dar respuesta a todas las interacciones con los clientes en menos de 48 horas. Hasta la fecha, el 96% de los casos con los clientes se han cerrado con éxito, gracias a la labor de la red de concesionarios y al constante apoyo recibido desde la marca.

MG realiza una formación técnica continua a los empleados de su red de concesionarios en España, con certificaciones en numerosos aspectos técnicos y en baterías de alto voltaje. Adicionalmente, la marca dispone de dos “flying doctors”, ingenieros de alta cualificación que operan los siete días de la semana con un avanzado equipo telemático para ayudar a los concesionarios en la resolución de los casos más complicados.

La potenciación del sistema de postventa es el complemento perfecto de la extensa garantía de 7 años que MG España ofrece en todos sus modelos. MG también garantiza que las baterías de sus coches mantienen, al menos, un 70% de su capacidad al menos durante sus primeros 7 años de garantía.

Centro logístico de vanguardia

El nuevo centro logístico de MG de Guadalajara es el décimo de la marca ubicado en territorio europeo. En sus 10.000 m2 de extensión total, cuenta con ocho muelles de carga para camiones de gran tonelaje, capacidad para albergar 5.000 palets y un avanzado sistema de gestión.

Para su gestión logística, MG España ha confiado en Astara Mile, un socio que cuenta con más de 30 años de exitosa experiencia en el sector, garantizando así el mejor servicio al cliente. El almacén tiene actualmente una plantilla de 35 empleados que refuerzan la presencia global de MG en territorio español, donde la marca ha generado ya más de 1.500 empleos directos.

El nuevo almacén de recambios se une a otras iniciativas de MG en España, como la creación de un hub logístico con sede en Barcelona, desde donde se gestionan las operaciones de vehículos MG para todo el sur de Europa.

Estos desarrollos respaldan el crecimiento de la marca en nuestro mercado, que en cuatro años y medio de presencia ha logrado la cifra de 100.000 vehículos comercializados. La marca está experimentando un crecimiento de ventas del 58% en 2025 y en los primeros ocho meses del año ya ha superado las ventas totales de 2024.