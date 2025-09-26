Mercedes-Maybach V12 Edition: tecnología, estilo y mucha exclusividad

Mercedes‑Benz ha presentado el Mercedes-Maybach V12 Edition, un testimonio del legado perdurable de lujo, innovación y artesanía de la marca. Esta edición de la Clase S, limitada a solo 50 unidades, celebra la tradición de los motores V12 que han sido sinónimo de Maybach desde principios del siglo XX.

El Mercedes‑Maybach V12 Edition actualiza esta tradición, ofreciendo elementos de diseño a medida a través del programa MANUFAKTUR, donde la artesanía se encuentra con la perfección. El modelo se presentó a clientes selectos y a la prensa el 23 de septiembre de 2025 en el histórico Fuerte Michelangelo de Civitavecchia, Italia.

Mercedes-Maybach V12 Edition / Mercedes-Benz

"El Mercedes‑Maybach V12 Edition es un lanzamiento limitado de solo 50 unidades, que muestra el legado de la marca. Con raíces que se remontan a los modelos Maybach Zeppelin de principios del siglo XX, esta edición celebra nuestro icónico motor V12. Ofrece un diseño a medida a través del programa MANUFAKTUR, lo que refleja una tradición de combinar tecnología avanzada y estilo exclusivo" declara Daniel Lescow, director de Mercedes-Maybach en Mercedes-Benz.

Más de 100 años de innovación, artesanía y diseño

Desde la década de 1920, Maybach ha sido un símbolo de tecnología avanzada, elegancia y diseño a medida, y cada modelo está equipado de manera única para reflejar el estilo personal del propietario.

Bajo el lema "Crear solo lo mejor de lo mejor, de valor duradero, en la forma más alta de perfección" de Wilhelm y Karl Maybach se ha llegado a la creación de obras maestras automotrices durante más de un siglo. El motor V12 ha sido una piedra angular de la historia de Maybach, que se remonta a principios de la década de 1930: el primer motor Maybach de 12 cilindros producido en serie, instalado en el Maybach Zeppelin, un automóvil de lujo de renombre producido en varias versiones

Mercedes-Maybach V12 Edition / Mercedes-Benz

Sobre la base del legado, el Mercedes‑Maybach Clase S‑redefine lo que puede ser un automóvil. Es la berlina insignia, el pináculo de la excelencia en automoción. La Clase S no solo ofrece comodidad, rendimiento y seguridad, sino que la define, con elegancia, espacio y los mejores materiales.

Los aspectos más destacados que encontramos son las puertas traseras de confort operadas eléctricamente, compensación activa del ruido de la carretera para un interior aún más silencioso, dirección del eje trasero o suspensión activa para una mayor comodidad de conducción y agilidad. Es, literalmente, como ir en una nube.

Mercedes-Maybach V12 Edition / Mercedes-Benz

Y debido a que la definición de lujo ha evolucionado con el tiempo, la digitalización y la conectividad se han convertido en partes integrales del sector. Por ello, encontramos hasta cinco pantallas grandes en el interior, con tecnología OLED, facilitando aún más el control de las funciones del vehículo y del confort.

En cuanto al motor, el V12 no decepciona en ningún aspecto. Los doce cilindros, perfectamente alineados, crean una sinfonía de potencia y refinamiento. Con una cilindrada de 5.980 cc, el motor ofrece unos extraordinarios 612 CV y 900 Nm de par.

El resultado es una aceleración sin esfuerzo que te impulsa desde parado hasta 100 km/h en solo 4,5 segundos, hasta una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h. Esta es la potencia reinventada: suave, receptiva e infinitamente estimulante, lo que garantiza que cada viaje en el Mercedes‑Maybach V12 Edition sea una experiencia incomparable.

Mercedes-Maybach V12 Edition / Mercedes-Benz

Programa MANUFAKTUR: arte a medida

El Mercedes‑Maybach V12 Edition también continúa la herencia de artesanía individual de la marca a través del programa MANUFAKTUR. Un llamativo acabado de pintura exterior de dos tonos -verde oliva metálico en la parte superior de la carrocería y negro obsidiana metálizado en la parte inferior- acentuado por una raya diplomática metálica plateada de alta tecnología en contraste, subraya el carácter único del vehículo.

Por otro lado, las llantas forjadas de 5 orificios en olive metallic complementan el diseño, mientras que el emblema Maybach agrega ese toque de exclusividad al complementarse con una medalla cromada y dorada, con un "12" prominente como homenaje al legendario adorno del capó del Maybach Zeppelin DS 8. El anillo en medalla de oro de 24 quilates está adornado con un delicado grabado de diamantes. La incrustación de la medalla, también hecha de oro de 24 quilates, presenta un fino grabado en forma de V, inspirado en la disposición en forma de V de los cilindros de un motor V12.

Mercedes-Maybach V12 Edition / Mercedes-Benz

En el interior, el interior de cuero Nappa en marrón exclusivo se combina con molduras de madera de nogal marrón de alto brillo, que se extienden hasta el volante (hecho a mano). En el techo encontramos un revestimiento en marrón acolchado con diamantes, el bordado de edición especial y la insignia "1 de 50" en la consola central.

Además, y por si fuera poco, cada vehículo incluye accesorios a medida como copas de champán plateadas Robbe & Berking con grabado específico de la edición, una alfombrilla para el maletero con bordes en marrón a juego con el concepto interior, una caja de regalo para llaves hecha a mano en el MANUFAKTUR de Sindelfingen y un llavero específico para la edición.

El Mercedes-Maybach V12 Edition solo está disponible en mercados seleccionados y se entregará a los clientes a partir del otoño de 2025.