El Kia Stonic 2025 crece en todo, menos en dimensiones

Kia ha renovado el Stonic, su SUV compacto más accesible, con una actualización que va mucho más allá de lo estético. Nuevo diseño, pantallas dobles, conectividad ampliada y asistentes a la conducción que antes solo veíamos en modelos más grandes. En definitiva, un coche que conserva sus dimensiones urbanas pero mejora en todo lo demás.

No es un cambio radical, pero sí un paso firme hacia lo que hoy se espera de un SUV del segmento B. Más personalidad, más tecnología, y sobre todo, más argumentos para seguir siendo una opción válida frente a rivales cada vez más numerosos y sofisticados.

Kia Stonic 2025 / Kia

En cuanto al diseño, se aprecia un frontal con más carácter gracias a los nuevos faros LED con firma ‘Star Map’, una parrilla algo más marcada y un paragolpes rediseñado. Por detrás también hay cambios. El portón es nuevo, los pilotos ganan presencia con una firma luminosa más clara y el paragolpes se simplifica. El conjunto tiene un toque más moderno, acentuado por dos nuevos colores, Adventurous Green y Yacht Blue, que le dan algo más de vida a la paleta habitual.

Las llantas, por cierto, también cambian: de serie pueden ser de 16 o 17 pulgadas, estas últimas exclusivas del acabado GT-Line.

Un interior de segmento superior

Pero donde de verdad se nota la evolución es dentro. El interior del nuevo Stonic poco tiene que ver con lo que era. Ahora hay un salto claro en diseño, materiales y sobre todo en tecnología. Lo más llamativo es el nuevo sistema de doble pantalla panorámica, con dos paneles de 12,3 pulgadas que hacen de cuadro digital e infoentretenimiento. Una solución que, hasta hace poco, veíamos solo en modelos de gama más alta.

Interior del Kia Stonic 2025 / Kia

Otra novedad es el sistema Multimode Touch Display, que sustituye los mandos físicos del climatizador por una interfaz táctil que permite cambiar entre funciones de climatización o multimedia. Cuestión de gustos, aunque es cierto que aporta limpieza al salpicadero.

También cambian el volante, el pomo del cambio y la consola central. Pequeños detalles, pero que suman. Además, hay mejoras prácticas como puertos USB-C, carga inalámbrica para el móvil y iluminación ambiental, elementos que ya se empiezan a dar por hechos en esta categoría, pero que no siempre están presentes.

Motores con etiqueta ECO

La gama de motores no cambia demasiado, aunque mantiene una oferta sensata para el tipo de coche que es. El protagonista sigue siendo el 1.0 T-GDI de tres cilindros, que se ofrece tanto en versión térmica convencional como con sistema mild-hybrid (MHEV) de 48V.

Kia Stonic 2025 / Kia

La versión normal desarrolla 100 CV, mientras que el mild-hybrid sube a 115 CV. En ambos casos, se puede elegir entre cambio manual de seis velocidades o una transmisión automática de doble embrague (DCT), que resulta especialmente cómoda en uso urbano. No hay opción diésel ni eléctrica, pero con el mild-hybrid y la etiqueta ECO, cubre bastante bien las necesidades de la mayoría.

Más seguridad

Uno de los puntos fuertes de esta actualización es el salto en asistentes a la conducción. El nuevo Stonic puede montar uno de los paquetes ADAS más completos de su categoría, con sistemas que hace apenas unos años eran impensables en este tipo de coche.

Entre los más destacados, el asistente de frenada de emergencia (FCA 1.5), el control de crucero adaptativo con función predictiva por navegación, el asistente de mantenimiento de carril (LFA) o el asistente de conducción en autopista (HDA). También incluye una función de alerta de ángulo muerto con aviso de salida segura, que avisa si se acerca otro vehículo cuando se va a abrir la puerta.

Interior del Kia Stonic 2025 / Kia

En cuanto a conectividad, el nuevo Stonic incorpora el sistema Kia Connect, que permite controlar funciones del coche desde el móvil, consultar el estado del vehículo o recibir actualizaciones online. Además, suma la nueva función Digital Key, que permite abrir y arrancar el coche con el smartphone o un smartwatch, sin necesidad de llevar la llave encima.