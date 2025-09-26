Isabel Martínez (Europcar): “La parte de compra de coche propio va a seguir cayendo”

Europcar se posiciona como uno de los actores clave en un momento de transformación en la movilidad. Isabel Martínez, directora adjunta de la empresa de coches y furgonetas de alquiler en España y Portugal, explica los retos que afronta la compañía, como la reducción de flota en Ibiza. Además, Europcar tiene una flota joven y una visión clara de que el futuro pasará por el pago por uso, que hará que siga cayendo “la parte de compra de coche propio”.

¿Cómo han ido los resultados del primer trimestre y del verano?

Hemos empezado bien el semestre en España, bastante mejor que en 2024, que fue un poquito más duro. Lo que ha pasado no es al principio del semestre, que fuimos con el crecimiento que estábamos esperando, pero el verano fue un poco distinto. Se ve que la gente va evitando un poquito las temporadas altas, julio y agosto.

Y tuvimos un mes de mayo y junio, con más demanda y en algunas zonas no tan típicas de sol y playa, que nos fueran mejores. A finales de julio sentimos que iba un poquito más lento de lo que estábamos esperando. Al final la gente se plantea, entre el dinero que tenía para las vacaciones y somos los últimos, porque miras el vuelo, el hotel, lo que vas a comer y luego si hay aún presupuesto para el coche o no. Y en julio y agosto lo hemos sentido bastante.

¿Y cómo se prevé este segundo semestre del año?

El mes de octubre nos está saliendo bastante fuerte. Por eso, porque hubo gente que han escogido ya otro destino, otros han esperado, y la gente que no tiene niños… ahora vas a un turismo que es distinto, que tiene más poder de compra, y de momento lo vemos bastante bien incluso hasta el 15 de octubre.

¿Qué elementos clave están impulsando este crecimiento del vehículo de alquiler?

España es un récord de turismo, con su 12% de su PIB que viene de ahí. El 80% de nuestra actividad está conectada con el turismo, y por eso, cuando este crecimiento va estando ahí presente, pues vamos de la mano. Ya al final de año será más una parte corporativa, de B2B, que empieza también en octubre. Con este crecimiento lo que vemos es que España, es que la gente viene normalmente para visitar, no se queda solo en una ciudad, se mueve, y por eso va a necesitar el coche.

La gente de Inglaterra, está creciendo al mismo nivel del año pasado, y Alemania y Francia no estuvieron al nivel de viaje de otros años. Pero bueno, están de la mano con un crecimiento del PIB también español del 3% al 4%, récord de turismo. Aunque no todo es color rosa, porque hay demasiados coches en el mercado, tensión de precios, pero la demanda está.

Enfocándome en los vehículos de alquiler, ¿cuál es la edad media de la flota de Europcar en comparación con el parque automovilismo de España?

Dos años y medio, o dos años y cuatro meses es lo que tenemos. Y el parque medio de España es bastante antiguo, son 14 años, así que vamos bastante más rápido. Nosotros tenemos una parte de nuestra flota buyback, que compramos a la marca, y luego le hacemos el return (los devuelven), y esos coches están entre cuatro meses a ocho, a nueve, a doce. Luego una parte de nuestra flota está a riesgo, y esta sí se podrá quedar con nosotros dos, tres años hasta el momento que la vamos a vender. Este mix hace que estemos entre los dos años, dos años y medio.

La flota de coches y furgonetas de Europcar / Europcar

¿Cree que con estos datos les posiciona como una parte importante de la solución de movilidad sostenible?

Seguramente, aunque mucha gente no lo vea. Con la rotación que hacemos con nuestra flota que es híbrida, enchufable, eléctrica, somos una parte de la solución, no una parte del problema como tenemos en Baleares que nos van poniendo a nosotros como los malos. Tenemos muchísima capacidad de aportar una solución, sobre todo en la parte de sostenibilidad, mantenimiento, seguridad del parque automóvil.

Hablaba de las Islas Baleares, más concretamente de Ibiza. ¿Cómo ha afectado y cómo está intentando solucionar esta normativa de limitación del número de vehículos?

Salió en junio. Y nos habían preguntado también qué necesidad teníamos de flota allí. Y entre los pedidos del sector y lo que al final nos han dado hay que restar 12.000 coches, que es bastante. Vamos a tener que trabajar a un 30 o 40% de la flota que normalmente teníamos en Ibiza. No sé qué piensan en Ibiza. Lo único que está ahí es el coche que es el malo, y por lo tanto vamos a bajar el número de matrículas. Esto es un problema muy grande para nosotros, porque es exactamente en la parte de mayor actividad, porque esto va de junio a finales de septiembre.

Hay ya bastantes peticiones, también de la parte de la autoridad de concurrencia, porque están atacando a un sector específico y no nos dejan estar con las reglas de mercado normales en cualquier economía. De momento vamos entre las asociaciones de rent a car (alquilar un coche), con una orden para que se pare la implementación de la ley. Por eso ahora hay que esperar.

Alquilar un vehículo, ¿parece que es una opción de largo recorrido?

Hay un cambio enorme de generación, desde la mía, que la primera cosa que queríamos tener era el carnet para tener coche. Ahora la movilidad de los jóvenes pasa por un montón de otras cosas. Si la red de transporte público funciona y se puede utilizar, muy bien. Hay bastante más conciencia. Y claro tener un coche para que se quede aparcado, que no se utilice. Vamos mucho más por el pay-per-use (pagar por uso). Estoy dispuesto a pagar para tener un coche cuando lo necesite.

Hay otras opciones de movilidad, los Uber, compartir coche, un montón de opciones que hay. No es una prioridad para los jóvenes hoy en día poner su dinero para tener un coche.

El 23% de los españoles prefiere alquilar antes que comprar. Dentro de ese porcentaje, la mayoría son de edades más avanzadas. ¿Por qué cree que es así?

Nuestro cliente rent a car sigue teniendo una media de edad de 42 a 43 años. La gente busca flexibilidad y hoy en día aparcar un coche, el seguro, el mantenimiento y todo esto cuando sabes que hemos pasado a trabajar desde casa bastante más, la gente viene a la oficina dos o tres días a la semana como máximo.

Todo esto hace que ya no tengas la misma necesidad de coche que antes. Hay una necesidad de coche que no va a volver, que la tuvimos hasta 2020, pero que va a bajar por el cambio del cliente normal y corporativo que ya no necesitan tanto.

Sobre la zona de bajas emisiones, ¿qué objetivos tiene Europcar en cuanto a los vehículos?

Este año, con los 100% eléctricos, híbridos eléctricos, ya vamos con un 19%. Y la idea es seguir subiendo. A ver si el 2035 (la Unión Europea prohibirá la venta de coches nuevos con motor de combustión (diésel y gasolina) se mantiene o no. Van viendo la adherencia al 100% eléctrico, que tampoco está saliendo en el mercado como se esperaba. Hay países que van más rápidos que otros. En Francia, la flota propia de coches de servicio, ya tiene que estar 100% eléctrica.

Aún hay muchos cambios. Nuestra dirección es clara, queremos cumplir la norma y somos de los rent a car de lejos, que tiene más porcentaje porque nos va muy bien con nuestro color verde.

Y sobre los 100% eléctricos, ¿qué perspectivas hay? ¿Cuánta gente los alquila?

El alquiler del coche eléctrico en la parte pura de turismo, aún es bastante complicada. Porque una familia que llega con los niños a una ciudad que no conoce y le vas a añadir un coche que tampoco conoce. Un coche que es eléctrico, que no sabe exactamente dónde cargarlo, cómo cargarlo, y es una experiencia que puede ser bastante estresante. Tenemos que seguir explicando que se puede pasar bien con un coche eléctrico. Pero en España aún estamos sufriendo bastante. La parte de infraestructura y la de pagos no es ideal.

Por ejemplo, en Portugal, ya puedes tener tu tarjeta normal y cargas tu coche. No necesitas tener un montón de aplicaciones. Y para la parte de las empresas, si es para uno, dos o tres días vamos bien. Pero aún estamos bastante lejos del nivel de utilización del coche eléctrico si lo comparamos con el nivel de utilización que tenemos del coche térmico ahora mismo. Pero va mejorando.

¿Qué porcentaje tenéis de 100% eléctricos, híbridos y de gasolina?

El 19% son eléctricos más híbridos enchufables. Estamos con un ratio de 80-20, más o menos. El porcentaje de coches diésel en nuestra flota deberá estar por debajo de un 5%.

¿Cómo se ha ido adaptando Europcar a la entrada de los eléctricos y a las zonas de bajas emisiones?

La adaptación a los eléctricos fue hecha al revés. En este tema hemos empezado por arriba, porque es una voluntad política europea que empieza con una obligación de producción. Cuando los coches que están siendo producidos son eléctricos nos llegan también con la misma petición. Llegas con un coche, pero no tienes la infraestructura al nivel que tiene que estar para la producción de coches eléctricos que van llegando al mercado.

También tenemos que adaptarnos en la parte de mantenimiento. Y luego intentamos hacer algunas partnerships (asociaciones) para poder decir al cliente que puede cargar aquí o tiene esta aplicación…, para que la experiencia del cliente sea lo más fácil posible. Es a marchas forzadas porque el cliente al final se va a quejar de que el cargador no estaba disponible, que no estaba funcionando, que aquí no puede pagar, que en esta aplicación no funciona y es la otra. Y España no ayuda porque a veces da visibilidad en el plan político lo que va a hacer y a veces no sabemos nada durante meses. Y esto no da la consistencia que tenemos que tener en el mercado para que la adaptación del eléctrico siga creciendo.

¿Hacia dónde cree que va a cambiar la movilidad?

La parte de compra de coche propio va a seguir cayendo. Porque esta tendencia de pay-per-use, va a seguir. Para nosotros como sector es buena. Porque somos exactamente parte de esa solución de movilidad hacia el futuro. Si vamos más a los eléctricos, no creo que el futuro sea un 100% eléctrico. Hay otras opciones que aún van a llegar al mercado, y porque no tenemos capacidad de producción eléctrica en la gran mayoría de los países para poder tener coches 100% eléctricos circulando por todos lados. Será una mezcla de opciones que vamos a tener.

¿Y qué papel cree que va a tener Europcar en la movilidad del futuro?

Lo que podemos dar son soluciones a nuestros clientes para que puedan utilizar el coche y no tenga que hacer una compra o una inversión, porque con nosotros siempre tendrán opciones y productos flexibles que les permitan utilizar el coche, la furgoneta eléctrica o el térmico por el tiempo que necesiten.