Coches
El primer Ferrari totalmente eléctrico saldrá en 2026
La marca del Cavallino Rampante espera dar más detalles el próximo 9 de octubre y retrasa sus planes para su segundo modelo 100% eléctrico hasta al menos 2028
Rubén Burillo
El primer híbrido de Ferrari que llegó al mercado como modelo de producción en serie, fue el SF90 Stradale en el año 2019. Según el medio estadounidense Automotive News, la firma del Cavallino Rampante entrará en el mercado de los vehículos eléctricos en 2026, con el ‘Electtrica’. Además, la marca italiana dará a conocer el próximo 9 de octubre los detalles de su primer coche eléctrico.
Ferrari también ha retrasado los planes para su segundo modelo totalmente eléctrico, que debía salir en 2026, hasta al menos 2028, por la falta de demanda de vehículos eléctricos de lujo de alto rendimiento, según la agencia de noticias Reuters.
El primer vehículo eléctrico de Ferrari se presentará el 9 de octubre de 2025
Según afirmó el CEO de la firma italiana, Benedetto Vigna, Ferrari mostrará el “corazón tecnológico” de su primer coche 100% eléctrico el próximo 9 de octubre, como parte de un proceso de presentación en tres etapas que culminará con su estreno en la primavera de 2026. Además, la firma del Cavallino Rampante espera que las ventas comiencen en octubre de ese mismo año.
Aunque Ferrari se está preparando para el desembarco de su primer vehículo eléctrico, la firma italiana planea seguir ofreciendo coches de gasolina e híbridos en el futuro. En 2019, el Cavallino Rampante empezó a comercializar los modelos híbridos, que representaron el 51% de sus ventas el año pasado.
Ferrari retrasa su segundo modelo eléctrico hasta al menos 2028
El primer coche eléctrico de la firma italiana costará al menos 500.000 euros, según informa Reuters. La agencia de noticias afirma que Ferrari ha retrasado los planes para su segundo modelo totalmente eléctrico, que debía salir en 2026, hasta al menos 2028.
La razón principal es por la falta de demanda de vehículos eléctricos de lujo de alto rendimiento. Además, en estos años le daría tiempo a Ferrari para desarrollar aún más la tecnología interna para su segundo vehículo eléctrico. El CEO de la marca italiana afirmó: “No estamos en una transición eléctrica, más bien estamos haciendo una adición eléctrica”.
