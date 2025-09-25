Multas
Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT
Este es el proceso que debes seguir para saldar una sanción de tráfico correctamente
Rubén Burillo
Cuando conduces un vehículo debes de estar alerta, con mucha atención en la carretera y extremar precauciones. Es verdad que puedes tener algún despiste que te puede costar una multa de tráfico, pero ¿cómo la puedes pagar?
La Dirección General de Tráfico es el organismo que se encarga de emitir las multas, notificarlas, y de cobrarlas. Si no sabes cómo se pueden pagar estas infracciones, descúbrelo aquí.
Mucho cuidado con la estafa de las multas
Últimamente se está poniendo de moda una estafa con las multas de la DGT. Debes saber que la forma habitual de notificar una sanción es mediante una notificación escrita a nuestro domicilio o teléfono para que nos identifiquemos usando nuestro certificado digital en la sede electrónica de la DGT.
La DGT no va a mandar un SMS o un correo electrónico para pedir el pago de una infracción. Si te lo mandan, lo mejor es que elimines el mensaje sin responder y no pinches en el enlace porque si no la estafa ya habrá empezado. Este link te va a redirigir a una página con un diseño similar a la de la DGT, donde te van a pedir datos personales y bancarios para pagar la supuesta sanción. Como hemos dicho, no pinches en el enlace, ni pongas ningún dato en la página web fraudulenta.
Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT
Debes saber que tienes varias maneras de pagar una sanción de la Dirección General de Tráfico. Si saldas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento), y a partir del día 46, pueden iniciar el proceso de apremio con recargos e incluso embargo. Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT:
- Pago online desde la sede de la DGT: En la página web de la DGT, tienes que seleccionar ‘Pagar multa’. Aquí introduces el número de expediente que viene en la notificación, y pagas con tarjeta de debido o crédito. Además no necesitas el certificado digital.
- Pago por teléfono (060): Debes llamar al 060, que es el número de atención de la DGT. Podrás pagar la multa con tarjeta siguiendo las instrucciones del operador o del sistema automático.
- Pago en entidades bancarias: También puedes saldar la multa en una oficina de un banco colaborador con la DGT, como puede ser el Santander, BBVA, Caixabank… Llevas la carta de la multa y la identificación del número de expediente. Cuando pagas la infracción, acuérdate de guardar el justificante.
- Pago en oficinas de Tráfico: En cualquier Jefatura de Tráfico, puedes pagar presencialmente la multa, pero tienes que tener cita previa. Para ello entra en la DGT y pide cita para pagar la sanción.
