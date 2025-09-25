Cuando conduces un vehículo debes de estar alerta, con mucha atención en la carretera y extremar precauciones. Es verdad que puedes tener algún despiste que te puede costar una multa de tráfico, pero ¿cómo la puedes pagar?

La Dirección General de Tráfico es el organismo que se encarga de emitir las multas, notificarlas, y de cobrarlas. Si no sabes cómo se pueden pagar estas infracciones, descúbrelo aquí.

Mossos d' Esquadra parando a un coche / Archivo

Mucho cuidado con la estafa de las multas

Últimamente se está poniendo de moda una estafa con las multas de la DGT. Debes saber que la forma habitual de notificar una sanción es mediante una notificación escrita a nuestro domicilio o teléfono para que nos identifiquemos usando nuestro certificado digital en la sede electrónica de la DGT.

La DGT no va a mandar un SMS o un correo electrónico para pedir el pago de una infracción. Si te lo mandan, lo mejor es que elimines el mensaje sin responder y no pinches en el enlace porque si no la estafa ya habrá empezado. Este link te va a redirigir a una página con un diseño similar a la de la DGT, donde te van a pedir datos personales y bancarios para pagar la supuesta sanción. Como hemos dicho, no pinches en el enlace, ni pongas ningún dato en la página web fraudulenta.

Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT

Debes saber que tienes varias maneras de pagar una sanción de la Dirección General de Tráfico. Si saldas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento), y a partir del día 46, pueden iniciar el proceso de apremio con recargos e incluso embargo. Así es cómo puedes pagar una multa de la DGT: