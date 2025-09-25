El Observatorio Cetelem ha presentado el nuevo zOOm ‘Los jóvenes y la movilidad urbana sostenible’, en el que analiza las tendencias sobre esa materia del público entre 18 y 24 años, así como las diferencias respecto a la media nacional.

El primer aspecto destacado es que el 55% de los jóvenes considera importante o muy importante la movilidad urbana sostenible en su día a día, frente al 63% de la media total de España. Con un 62%, también está por debajo de la media total de España (un 73%) la importancia de la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos.

Los jóvenes otorgan relevancia a las acciones de las ciudades para regular y mejorar la movilidad urbana (bicicletas, patinetes alquiler, motos y coches eléctricos…), con un 68% que considera importantes o muy importantes las acciones en este sentido, mismo porcentaje que la media total.

Un 61% ha percibido mejoras de la movilidad urbana sostenible en su ciudad en los últimos dos años, frente al 52% de la media total de España, con una mayor accesibilidad a transportes alternativos (como bicicletas o patinetes,) y la mejora en los carriles bici.

Más de la mitad de los jóvenes se plantea cambiar su vehículo por una bicicleta o patinete / Archivo

Triunfan la bici y el patinete eléctrico

El 53% de los jóvenes cree que utilizaremos más la bicicleta o patinete en las ciudades para evitar aglomeraciones, frente al 46% del total de españoles. De hecho, un 64% se ha planteado el cambio de un transporte privado de combustión por el uso de algún medio de transporte sostenible (como la bicicleta o el patinete), frente al 42% del total de españoles.

Junto al transporte público (61%, tres puntos más), la bici (49%, 16 puntos más frente al total) y el patinete eléctrico (32%, 19 puntos por encima del total), son las opciones que los jóvenes estarían dispuestos a utilizar en su día a día.

Coche ECO o de 0 Emisiones

El 66% de los jóvenes conductores cree en el futuro del coche eléctrico, frente al 47% de la media total de España; pero un 61% piensa que los poderes públicos no se esfuerzan lo suficiente para apoyarlo.

El 65% declara que su próximo coche tendrá etiqueta ECO o de 0 Emisiones (mismo porcentaje que la media general). De hecho, para el 74% (frente al 61% de la media total de España) el distintivo medioambiental afecta bastante o mucho a su día a día, y para un 61% sería la causa por la que cambiaría de coche.

Un 54% de los jóvenes estaría interesado en instalar un cargador en su hogar, frente al 40% del total de los españoles, Las principales razones por las que los jóvenes no instalarían un punto de carga en su hogar son el alto coste de la instalación (40%, cinco puntos más frente al total) y no disponer de vivienda unifamiliar ni plaza de garaje propia (38%, 10 puntos por debajo del total).

Una mujer se desplaza sobre un patinete eléctrico. / Ferran Nadeu

La fuerza del carsharing

Un 41% (frente al 23% del total de los españoles) ha utilizado algún servicio de carsharing en los últimos doce meses. El 45% de los jóvenes estaría dispuesto a dejar de tener coche en propiedad para sustituirlo por el uso de servicios tipo Carsharing, frente al 30% del total de españoles.

Para un 57%, el uso de este tipo de servicios es más económico que tener un vehículo en propiedad, frente al 43% del total de los españoles. También un 57% de los jóvenes cree que el uso de este tipo de servicios, en lugar de un vehículo privado, es la mejor solución de futuro para el medio ambiente, opción que solo valoran un 42% del total.