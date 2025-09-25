Lexus Glam LX: un salón de belleza dentro de un SUV de lujo

La marca japonesa ha juntado la moda y los vehículos con el nuevo Lexus Glam LX. Este SUV es similar a una suite glamurosa, con un tocador, vestidor, armarios para guardar la ropa y una estación de manicura, entre otros elementos, que se presentará en algunos eventos de Lexus a lo largo del año.

El Lexus Glam LX está diseñado para “ser el centro de atención”y está equipado con elementos esenciales inspirados en la belleza y la moda. “El Glam LX celebra la última etapa de Lexus, una que va más allá de la comodidad y la artesanía para conectar con las pasiones y el deseo de autoexpresión de nuestros clientes”, afirmó Lisa McQueen, gerente sénior de marketing de la marca japonesa. “Es una audaz declaración del diseño y la innovación de Lexus aplicados de una manera completamente inesperada”, añadió.

Así es el salón de belleza con ruedas

El Lexus Glam LX está cubierto de vinilos de tonos rosas perlados. La tapicería del salón de belleza de la marca japonesa es de cuero rosa y blanco cosido con toques de mohair y seda, y con detalles de incrustaciones de piedras. Este SUV está lleno de lujos, y en la parte delantera hay un puesto de manicura con varios tipos de esmalte, y con un dispositivo de iluminación UV/LED para el secado de las uñas.

El interior del Lexus Glam LX / Lexus

Este salón de belleza con ruedas tiene unas características peculiares y presenta todo para ir a la moda:

Tocador y vestidor tipo baúl: Las puertas francesas se abren a un espacio con sillones extraíbles a medida y dos espejos iluminados para que puedas prepararte en cualquier momento. Una mampara retráctil crea un área de cambio privada, complementada con un perchero con iluminación LED y cajones para guardar ropa y accesorios.

Estudio de belleza de segunda fila: las puertas se abren para revelar una estación de belleza en el asiento trasero, con un espejo grande, bandejas con piedras incrustadas para distribuir los productos y un tragaluz para una iluminación óptima.

Almacenamiento inteligente: Los compartimentos están diseñados para mantener los artículos esenciales de los pasajeros organizados y protegidos. Los portaherramientas, las tomas de corriente integradas, una consola de maquillaje refrigerada y un compartimento para bolsos con iluminación LED garantizan que los artículos de belleza y estilismo estén siempre a mano.

El maletero es un tocador: Aquí se incluye un armario para guardar la ropa, con perchas, zona para guardar los zapatos y algunos cajones. También hay dos espejos y dos sillones extraíbles.

El Lexus Glam LX no está disponible para comprarlo

El salón de belleza con ruedas estará presente en varios eventos de marketing seleccionados a lo largo del año, ofreciendo al público la oportunidad de experimentar de cerca su diseño.

El Lexus Glam LX, un salón de belleza sobre ruedas / Lexus

El Lexus Glam LX no está disponible para la venta, ya que se trata de un vehículo conceptual que se ha realizado a partir de la base del SUV, LX, de la marca japonesa.