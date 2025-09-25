La planta de Vitoria entra en una nueva era con la producción del Mercedes-Benz VLE

La fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria da un paso decisivo hacia el futuro con el inicio de la producción en preserie del nuevo VLE, un modelo completamente eléctrico que representa mucho más que una novedad de producto. Este lanzamiento marca un punto de inflexión para la planta alavesa, que se convierte en la primera del grupo en fabricar un vehículo basado en la nueva arquitectura de furgonetas desarrollada por la marca alemana.

Aunque su presentación oficial llegará en el primer semestre de 2026, los primeros ejemplares del VLE ya han comenzado a ensamblarse en fase de pruebas. Un movimiento que confirma el avance de las obras de adaptación de la planta –con más del 90% de los trabajos ya finalizados– y consolida a Vitoria como una pieza estratégica dentro del ecosistema industrial de Mercedes-Benz Vans.

Un modelo clave en la nueva estrategia eléctrica

El VLE será el primer modelo construido sobre la plataforma Van Electric Architecture (VAN.EA), una base modular y escalable pensada para dar forma a toda una nueva generación de furgonetas eléctricas de tamaño medio. Esta arquitectura permitirá una producción más eficiente, flexible y adaptada a la demanda real de los clientes, tanto para versiones 100% eléctricas como, más adelante, para opciones con motor térmico de última generación.

Todavía no hay imágenes oficiales de la Mercedes-Benz VLE / Mercedes-Benz AG

Durante su desarrollo, el nuevo VLE ha sido sometido a exigentes pruebas técnicas en condiciones extremas: desde la pista de alta velocidad en Nardò, en el sur de Italia, hasta las heladas rutas del Círculo Polar Ártico. Incluso ha completado largas rutas entre Stuttgart y Roma con paradas mínimas de recarga. Todo con un objetivo claro: ofrecer una conducción ágil, silenciosa y eficiente, sin renunciar al confort o la polivalencia de uso.

Producción inteligente y sostenible

Para integrar este nuevo modelo, la factoría de Vitoria ha sido transformada a fondo. Se ha construido una nueva nave de montaje de carrocería, se ha modernizado el taller de pintura y se han renovado las instalaciones de montaje final, todo ello sin detener la producción actual. Este esfuerzo permite que modelos como la Vito, la eVito, el Clase V y ahora el VLE compartan línea de producción de forma completamente flexible.

Además, la fábrica ha incorporado nuevas herramientas digitales, inteligencia artificial, y un completo gemelo digital del proceso productivo. Por primera vez, una furgoneta de la marca integrará el sistema operativo propio MB.OS, que abrirá la puerta a servicios conectados y actualizaciones remotas, entre otros avances tecnológicos.

Todo este despliegue se realiza bajo un enfoque de sostenibilidad real. La planta opera con electricidad de origen 100% renovable desde 2013, y cuenta con sistemas de energía geotérmica y paneles solares que contribuyen a reducir su huella ecológica. También aprovecha el calor residual generado durante la pintura para climatizar las instalaciones.

Vitoria, centro estratégico del futuro

El arranque del VLE no solo simboliza un cambio tecnológico, sino también industrial y territorial. La planta de Vitoria, que celebró en 2024 sus 70 años de historia, ocupa un papel central en el futuro de Mercedes-Benz en Europa. A partir de 2026, no solo producirá modelos eléctricos sobre plataforma VAN.EA, sino que también acogerá versiones térmicas basadas en la futura arquitectura VAN.CA.

La aportación económica de este centro al entorno es enorme. Según datos de la compañía, representa un 4,2% del PIB del País Vasco y nada menos que el 12,5% de las exportaciones de toda la comunidad, con cifras aún más altas si se limita el análisis a la provincia de Álava.

Con casi 5.000 empleados, la plantilla ha recibido formación especializada a través de más de 160 programas distintos, muchos de ellos desarrollados en colaboración con otras plantas del grupo. El objetivo: preparar al equipo para trabajar con nuevos materiales, tecnologías y procesos, incluyendo nuevos estándares digitales que transformarán la forma de fabricar vehículos.

Más que una furgoneta

Aunque aún faltan unos meses para su presentación oficial, el Mercedes-Benz VLE ya apunta maneras. Su diseño promete un equilibrio poco habitual entre el comportamiento de una berlina y la versatilidad de un monovolumen con hasta ocho plazas. Un modelo pensado tanto para familias activas como para clientes que buscan una alternativa premium, práctica y 100% eléctrica.

Mercedes-Benz quiere que el VLE marque el inicio de una etapa distinta. No solo a nivel comercial, sino también en su forma de producir, de formar a su plantilla y de adaptarse al reto de la movilidad sostenible. Y lo hará desde Vitoria, que no solo sigue siendo una de las joyas industriales del grupo, sino también un referente en cómo transformar una planta histórica en una fábrica preparada para el futuro.