¿Usas el móvil al repostar? Cuidado con esta multa

Echar gasolina a nuestro vehículo es una acción que repetimos habitualmente. Además, debes tener cuidado cuando llenes el tanque de combustible porque algunos actos están prohibidos, como por ejemplo, utilizar el teléfono móvil.

Tienes que prestar mucha atención a algunas infracciones que puedes cometer mientras echas gasolina, como no equivocarte de combustible, no dejar que caiga al suelo, no dejar las llaves puestas en el vehículo o no olvidar devolver la manguera al surtidor, y sobre todo, no puedes utilizar el móvil en la gasolinera.

Está prohibido utilizar el móvil mientras echas combustible / Freepik

Atención con las multas en las gasolineras

Hay algunas acciones que están recogidas en el artículo 115 del Reglamento General de Circulación, que te pueden costar una multa leve. Si llenas el tanque de combustible con el motor y las luces encendidas, la sanción puede llegar hasta los 100 euros. Echar gasolina con el vehículo encendido es muy peligroso porque puedes provocar un incendio o una explosión, ya que es un líquido inflamable y con el motor encendido puede generar chispas.

Además, existen estaciones de servicio donde el personal es el responsable de suministrar el combustible. En estos sitios, el cliente no puede manipular el surtidor por sí mismo. Si en una estación atendida recargas tú mismo el tanque de gasolina, te pueden multar con hasta 100 euros. Esta sanción tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, ya que los empleados están formados para manejar correctamente el suministro de combustible y resolver todos los problemas que puede haber.

Hombre cogiendo la manguera para echar gasolina / Getty Images

La sanción por utilizar el móvil mientras echas gasolina

Para ahorrarte dinero recargando el tanque de combustible debes tener en cuenta estas multas que te hemos explicado anteriormente. Además, presta mucha atención y no cojas el móvil mientras estás echando gasolina a tu vehículo.

Te multarán con 100 euros si utilizas el móvil cuando estés recargando el tanque de combustible. Esta es una conducta que puede resultar algo peligrosa por la posibilidad de generar chispas, que pueden encender los vapores de la gasolina. Esto podría provocar un incendio o explosión. Usar el móvil mientras estás echando gasolina solo es una infracción en el momento del repostaje. Antes y después es posible utilizar el móvil para pagar por ejemplo.