EL Volvo EX90 mejora en carga, seguridad y confort tras su última actualización

Volvo sigue afinando su hoja de ruta eléctrica con una evolución importante en uno de sus modelos clave. El Volvo EX90 llega en 2026 con mejoras relevantes tanto en carga como en tecnología de seguridad, asistencia y confort.

La marca ya ha abierto los pedidos para este EX90 actualizado, que destaca por incorporar una nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios y un ordenador central más potente. Dos elementos que actúan como base para un coche más rápido de cargar, más ágil en su respuesta y más capaz a la hora de prevenir accidentes. También hay pequeños ajustes pensados para el día a día, como el nuevo techo panorámico con cristal electrocrómico.

Carga más rápida

Uno de los puntos clave del cambio está en la velocidad de carga. Con el paso a un sistema de 800V, Volvo deja atrás la arquitectura de 400V del modelo anterior y logra reducir de forma notable los tiempos de espera. La combinación con un software propio de gestión de batería, desarrollado internamente por la marca, permite aprovechar al máximo cada sesión de carga.

El EX90 logra cargar más rápido gracias a su última actualización / Volvo

En números, eso se traduce en hasta 250 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos. Y lo consigue no solo por la potencia del sistema, sino porque al generar menos calor durante la recarga también se minimizan pérdidas de energía. Es un avance técnico, pero con un beneficio directo para quien usa el coche a diario.

Este sistema también entrega más potencia a los motores, lo que mejora la aceleración sin penalizar el consumo. Y al requerir menos materiales, se reduce el peso total del conjunto eléctrico. Un triple beneficio: carga más rápida, mejor eficiencia y menos kilos que mover.

Más inteligencia para prevenir accidentes

Otra mejora importante llega en el corazón digital del coche. El EX90 2026 estrena un nuevo ordenador central de doble núcleo, basado en la plataforma Nvidia Drive AGX Orin, con una potencia de cálculo de 500 TOPS (trillones de operaciones por segundo). Puede sonar abstracto, pero esa capacidad extra permite ejecutar sistemas más avanzados de asistencia y seguridad.

Entre las nuevas funciones destaca un sistema de alertas conectadas que avisa al conductor sobre carreteras peligrosas, zonas con accidentes o condiciones resbaladizas, gracias a la información compartida entre vehículos Volvo. También mejora la dirección automática de emergencia, que ahora actúa incluso en situaciones de baja visibilidad o en conducción nocturna.

Volvo EX90 / Volvo

Otro avance notable es el asistente de parada de emergencia (ESA), diseñado para detener el coche de forma segura si el conductor deja de responder. Ya sea por fatiga, un despiste o un problema de salud repentino, el sistema detecta que algo no va bien y toma el control para frenar el coche manteniéndolo en su carril. Al detenerse, se activa además una llamada de emergencia automática (e-call), que conecta directamente con un centro de atención. Desde allí pueden hablar con los ocupantes y avisar a los servicios de emergencia si la situación lo requiere.

Además, el nuevo Park Assist Pilot permite que el coche aparque de forma totalmente automática en paralelo o en batería. Una ayuda práctica, especialmente en maniobras ajustadas o entornos urbanos.

Extra de confort con el nuevo techo panorámico

No todo son chips y algoritmos. También hay espacio para pequeños detalles que mejoran la experiencia a bordo. El EX90 2026 incorpora por primera vez un techo panorámico electrocrómico, heredado del reciente ES90. Este cristal permite ajustar su transparencia con solo pulsar un botón, reduciendo el deslumbramiento o aumentando la privacidad según las circunstancias.

Es un equipamiento que suma en confort y que va en línea con el enfoque de Volvo de integrar tecnología útil, sin artificios ni complicaciones.

Actualización gratuita

Uno de los gestos más interesantes de esta actualización es que no se limita al modelo nuevo. Los propietarios del EX90 2025 podrán acceder a buena parte de estas mejoras a través de una visita al taller oficial de Volvo. De forma gratuita, se les actualizará el ordenador central para que su coche disponga de la nueva plataforma digital.