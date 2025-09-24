El Aygo X Cross Hybrid completa el círculo híbrido de Toyota

Durante años, Toyota ha sido sinónimo de híbridos. El Yaris, el Corolla, el C-HR, el RAV4… todos han ido sumándose a la ola electrificada que la marca japonesa inició mucho antes que nadie. Sin embargo, había un modelo que seguía sin esa versión, y era, curiosamente, el que más lógica tenía que la tuviera: el Aygo X Cross, el coche más urbano de toda la gama.

Esa anomalía ya tiene solución. El nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid llega al mercado español con motor híbrido de 116 CV, un consumo mínimo de 3,8 l/100 km y el mismo enfoque urbano y crossover del modelo original. Ahora sí, tiene sentido completo.

Toyota Aygo X Cross Hybrid / Lukas Wagneter

Que el Aygo X no tuviese versión híbrida hasta ahora era algo difícil de entender. Con sus dimensiones compactas, peso contenido y orientación claramente urbana, parecía el modelo perfecto para sacar todo el partido a la tecnología híbrida. Y más viniendo de Toyota, pionera y referente absoluto en este campo.

La llegada de este nuevo Aygo X Cross Hybrid completa por fin la electrificación de la gama Toyota, cerrando un círculo que ya cubría desde el segmento B hasta los SUV medianos. Ahora, la marca también ofrece una opción híbrida en el segmento A, donde ningún otro rival directo tiene una alternativa equivalente.

Motor híbrido de 116 CV con consumo de mechero

El sistema híbrido del Aygo X Cross Hybrid está basado en un bloque de 1.5 litros, que junto con el motor eléctrico alcanza los 116 CV. Es una cifra notable para un coche de su tamaño y, más aún, si tenemos en cuenta su aceleración de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, que le da un empuje muy superior al de su antecesor.

Toyota Aygo X Cross Hybrid / Lukas Wagneter

Donde más brilla este conjunto es en el consumo y las emisiones. Homologa 3,8 l/100 km en ciclo WLTP y solo 87 g/km de CO₂, lo que lo convierte en uno de los coches más eficientes del mercado. En el día a día, esa eficiencia se traduce en menos visitas a la gasolinera y en una conducción suave, silenciosa y sin complicaciones, especialmente en entornos urbanos, donde el sistema híbrido de Toyota funciona la mayor parte del tiempo en modo eléctrico.

Batería mejor integrada

Este nuevo híbrido parte de la plataforma GA-B, compartida con modelos como el Yaris, aunque en este caso adaptada al formato más compacto del Aygo X. El chasis se ha ajustado para mantener un centro de gravedad bajo, lo que mejora tanto la estabilidad como el comportamiento dinámico, y también para ofrecer una posición de conducción más elevada.

Un detalle interesante es cómo se ha resuelto la integración de la batería. Por primera vez en un Toyota, las celdas se han dispuesto en paralelo bajo los asientos traseros, ocupando toda la anchura del coche. Esto mejora el reparto de pesos y libera espacio en el habitáculo, algo clave en un coche de dimensiones reducidas.

Diseño renovado y más detalles prácticos

Estéticamente, el nuevo Aygo X Cross Hybrid introduce ligeros retoques que refuerzan su carácter crossover. El voladizo delantero crece 76 mm, lo que da más presencia al frontal, que también se actualiza con nuevos detalles. Según el acabado, monta llantas de 17 o 18 pulgadas y en el interior incluye un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas.

Interior del Toyota Aygo X Cross Hybrid / Lukas Wagneter

En función de la versión elegida, se puede acceder a un sistema multimedia con pantalla táctil de 9 o 10,5 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y climatizador bi-zona. Todo lo necesario para convertir a este urbano en un coche perfectamente válido también fuera del centro de la ciudad.

Seguridad y ayudas a la conducción de última generación

El Aygo X Cross Hybrid también se pone al día en seguridad. De serie, incorpora la última versión de Toyota Safety Sense, con un Sistema de Seguridad Pre-colisión mejorado que combina cámara y radar, y que no solo avisa de peligros, sino que puede frenar automáticamente o asistir con la dirección en maniobras evasivas.

Además, se estrena un sistema de control de aceleración errónea a baja velocidad, muy útil en entornos urbanos, y un Control de Crucero Adaptativo actualizado, que mantiene la distancia con el coche precedente y facilita la conducción en carretera.

Gama con nuevo acabado GR Sport

La gama se estructura en cuatro niveles de acabado: Play, Like, Chic y el nuevo GR Sport, que añade un punto más emocional y deportivo a la propuesta. Esta versión incorpora suspensión y dirección específicas, llantas mecanizadas de 18 pulgadas, parrilla exclusiva y un interior con detalles en negro y gris, con el logo GR presente.

Toyota Aygo X Cross Hybrid / Lukas Wagneter

El GR Sport también estrena un color Amarillo Mostaza bitono, que se suma a otras opciones como Blanco Perlado, Gris Trueno, Bronce Canela, Lavanda o el nuevo Plata Jazmín.

Precio y opciones de financiación

El Toyota Aygo X Cross Hybrid ya está disponible en la red oficial de concesionarios. Parte desde 19.100 euros en acabado Play, o desde 99 €/mes con el programa Toyota Easy, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento.

Una fórmula atractiva para un coche que ahora, por fin, tiene sentido completo como híbrido. Porque si hay un lugar donde un híbrido marca la diferencia, ese es la ciudad. Y si hay una marca que sabe hacer híbridos, esa es Toyota. El Aygo X Cross Hybrid no inventa nada nuevo, pero encaja a la perfección en una lógica que hasta ahora tenía una pieza que faltaba.