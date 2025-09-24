Hidrógeno
El nuevo BMW iX5 será el primero en equipar el nuevo motor de pila de combustible del grupo
El nuevo SUV de BMW disfrutará de cinco opciones diferentes de propulsor, entre ellas, uno de hidrógeno, siendo el primer coche de la marca
Andrea Gil
BMW acaba de anunciar y enseñar (aunque con camuflaje) su nuevo iX5, un SUV del segmento E. La verdadera novedad es que este BMW iX5 será un coche para todos los gustos (que no para todas las carteras, probablemente).
El grupo bávaro, con este nuevo modelo, ofrece cinco tipos de propulsión para cualquier tip ode conductor: lo habrá eléctrico, híbrido enchufable, de gasolina o diésel y sí, también de hidrógeno. Será así el primer coche de producción de BMW en ofrecerse con cinco tecnologías de propulsión diferentes.
BMW iX5 Hydrogen
Este tipo de motor, de pila de combustible, ha sido el protagonista de un proyecto piloto en todo el mundo y, tras observar los resultados, BMW ha decidido lanzar, de producción, este coche impulsado con este tipo de propulsor.
La tecnología de propulsión se basa en el sistema de pila de combustible de tercera generación que el grupo BMW está desarrollando en colaboración con Toyota Motor Corporation.
Será a partir de 2028 cuando esta tecnología llegue al BMW iX5 y, por ende, empiece a aplicarse también al resto de modelos del catálogo alemán.
Después del BMW iX5 Hydrogen, que será el primer modelo de la marca propulsado por hidrógeno producido en serie, esta tecnología se extenderá a otros modelos. Es más, a partir de 2028, toda la gama de modelos BMW incluirá dos tipos de propulsión totalmente eléctrica (eléctrica de batería y de pila de combustible de hidrógeno).
La planta elegida es Steyr
La planta del grupo BMW escogida para desarrollar este propulsor es Steyr. La planta se está preparando para la producción en serie de sistemas de pilas de combustible y a partir de 2028 será ahí donde se desarrolle la tercera generación del sistema de propulsión de hidrógeno del grupo. El resto de componentes necesarios para el desarrollo de este motor con pila de combustible se producirán en el centro tecnológico de Landshut.
El hidrógeno no es una realidad en el mundo de la movidad por la dificultad que implica su transporte y la escasez de lugares donde repostar. Para ello, BMW también participa en los planes para ampliar la red de repostaje de hidrógeno. La iniciativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) se creó con el objetivo de aumentar la viabilidad económica de los ecosistemas de movilidad del hidrógeno. El fin último es alcanzar una distribución y un uso óptimos de las estaciones de hidrógeno.
