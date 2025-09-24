Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ebro s900: así será el próximo buque insignia de la marca española

Se trata de un SUV híbrido enchufable (PHEV) de gran tamaño y con tracción total que llegará a final de año

Ebro s900

Ebro s900 / EBRO

Fernando Álvarez

Madrid
Ebro ha anunciado oficialmente el nombre de su próximo gran lanzamiento. Se trata del nuevo Ebro s900, un SUV híbrido enchufable (PHEV) de gran tamaño y con tracción total que se situará en lo más alto de la gama de la marca y que ya ha finalizado su fase de ensayos en condiciones extremas, como parte del exhaustivo programa de validación previo a su lanzamiento comercial.

Las pruebas se han desarrollado en diversos entornos, desde zonas de nieve y hielo a carreteras de alta montaña y entornos de calor extremo, para garantizar un comportamiento óptimo en cualquier circunstancia. 

Un electrificado imponente

Aunque Ebro desvelará en breve la mayor parte de las especificaciones, el s900 PHEV 4x4 ofrecerá unas dimensiones y presencia en carretera comparables a las de los grandes SUV del mercado, combinando diseño imponente, una gran habitabilidad y la última tecnología de la marca siempre con una gran relación precio/producto.

El nuevo Ebro s900 PHEV 4x4 se suma a la gama de vehículos electrificados de EBRO, incorporando las ventajas propias de este tipo de modelos: eficiencia energética, reducción de emisiones, capacidad de circular en modo totalmente eléctrico en entornos urbanos (con una autonomía superior a los 100 km) y un rendimiento dinámico de primer nivel.

El lanzamiento del nuevo buque insignia de Ebro se apoya en la alianza tecnológica con Chery, socio estratégico de la marca. La compañía alcanzó recientemente un logro histórico al convertirse en el primer fabricante chino en exportar más de 5 millones de vehículos a nivel mundial

EBRO s900

EBRO s900 / Ebro

Una gama SUV de las más completas del mercado

Con la llegada del s900, la marca española completa uno de los despliegues históricos más potentes del mercado nacional, con hasta cuatro modelos disponibles con una diversidad mecánica capaz de satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes.

Desde el s400 con tecnología híbrida y etiqueta ECO, pasando por los s700 y s800 con mecánicas gasolina e híbridas enchufables; y el inminente s900, también híbrido enchufable y etiqueta cero de la DGT, la oferta comercial de Ebro es una de las más variadas, siempre manteniendo esa gran relación precio, equipamiento y calidad del producto característicos de la firma.

Por supuesto, todos los modelos cuentan con 7 años de garantía oficial de la marca o 150.000 km; y, en el caso de las variantes electrificadas, el sistema híbrido y la batería cuentan con una garantía total de 8 años o 160.000 km.

El Ebro s900 PHEV 4x4 será presentado oficialmente a finales de 2025 y supondrá un paso decisivo en la consolidación de la marca como referente nacional en el desarrollo y producción de vehículos de alta gama.

