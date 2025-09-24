Cuidado: Estas son las multas que te pueden poner por tener el coche sucio

Las vacaciones han acabado, y con el estrés del día a día, muchas personas no han tenido tiempo para lavar su coche después de estar en la playa, en la montaña o en el campo. Debes tener mucho cuidado si tienes tu vehículo sucio, porque puede ser un riesgo para la salud del propio coche y para tu seguridad.

El Reglamento General de Circulación en su artículo 19.1 establece que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos". Tras saber esto, ¿cuál es la multa por llevar el coche sucio?

Parabrisas trasero de un coche sucio / Getty Images

Así es cómo debes lavar tu coche a mano

Es importante llevar limpio nuestro vehículo ya que puede ser un riesgo para el propio coche y para nuestra seguridad. Lavando tu vehículo a mano tardas más, pero es el método que mejor resultado tiene. Así es cómo debes lavar tu coche a mano:

Prelavado con agua para ablandar la suciedad y las manchas: Antes que nada, asegúrate de que las ventanillas y las puertas están bien cerradas para que no se meta el agua en el interior. Además presta atención a si utilizas una manguera a presión , ya que es un error muy común pegarla por completo a la pintura para intentar quitar toda la porquería. Esto lo único que puede hacer es que la levantes. Deja un margen de unos 20 o 30 centímetros entre el pitorro de la manguera y la superficie del coche.

Antes que nada, para que no se meta el agua en el interior. Además presta atención a si utilizas una , ya que es un error muy común pegarla por completo a la pintura para intentar quitar toda la porquería. Esto lo único que puede hacer es que la levantes. Empieza el lavado a fondo: Se recomienda utilizar un guante de lana para la limpieza de la carrocería. Hazlo de arriba a abajo para no arrastrar la suciedad. Dale un poco más fuerte en los bajos, el interior de los pasos de rueda, los neumáticos y las zonas donde se unen piezas porque suelen acumular más la suciedad.

para la limpieza de la carrocería. Dale un poco más fuerte en los bajos, el interior de los pasos de rueda, los neumáticos y las zonas donde se unen piezas porque suelen acumular más la suciedad. Aclara el jabón con agua.

Seca el coche con una bayeta de microfibras: Para terminar el proceso, seca tu vehículo y presta atención a elementos como el techo, los faros, los retrovisores y los cristales. Es mejor secar el coche de esta forma, porque si lo dejas al sol, pueden quedar manchas.

Hombre lavando un coche a mano / Getty Images

Multas por llevar el coche sucio

El reglamento en España indica que el parabrisas, aunque no tiene que estar impecable, debe estar lo suficientemente limpio para que no impida la correcta visión del conductor. Si está sucio puede ser un peligro porque puede provocar un accidente de tráfico. Además, en los espejos retrovisores y el resto de los cristales del coche se aplica la misma norma que en el parabrisas.

Los faros sucios también son un peligro porque son los demás conductores los que no serán capaces de visualizar la posición del vehículo en la carretera, especialmente en la noche o con lluvia, granizo, nieve. Las multas por conducir un vehículo demasiado sucio pueden variar según la pieza del coche y la gravedad.

Coches sucios / Getty Images

Como hemos dicho, conducir sin ver bien puede derivar en accidentes de tráfico graves. Además, la suciedad en el parabrisas puede hacer que nos molesten más los reflejos al amanecer o atardecer y que se reduzca la eficacia de los ADAS, ya que necesitan una visión clara para funcionar correctamente.

Si llevas el parabrisas, tanto el delantero como el trasero, o los faros sucios, te pondrán una multa de 200 euros. Además, si el agente considera que no se ve, puede llegar a inmovilizar el vehículo. Si la matrícula del coche también está sucia y no perfectamente visible, la sanción es de 200 euros. Si el conductor evita la correcta autenticidad de la matrícula a propósito, la infracción asciende hasta los 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.