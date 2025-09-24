1 de cada 5 fallecidos en un accidente de tráfico es un peatón

Hay quien piensa que, hoy en día, ser peatón se ha convertido en un deporte de riesgo. Factores como las distracciones que suponen los dispositivos electrónicos, la proliferación de carriles-bici y la aparición de nuevas formas de movilidad, como los VMP, han incrementado notablemente el riesgo y la exposición de los viandantes. Una realidad cotidiana para este tipo de usuario que, además de ser el más vulnerable en el ámbito de la seguridad vial, también es el más numeroso.

Lo cierto es que los datos son llamativos: en la última década con cifras consolidadas a 30 días del accidente (2014-2023), se han contabilizado más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas, lo que representa uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4%). Además, unos 130.000 peatones resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización.

Peatones en un paso de cebra / Elisenda Pons

La culpa no siempre es del peatón

Los datos, aunque son contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón. De hecho, en el 72% de los siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción, aunque sí hay factores que pueden influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, de facto, afectan a sus reflejos y su percepción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)”, elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con peatones involucrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 peatones mayores de 18 años, de toda la geografía española.

Con este informe se busca sensibilizar a los conductores sobre el riesgo de los peatones, siempre con el objetivo de reducir las muertes en carretera.

Muchas personas cruzan por zonas indebidas / Marc Asensio Clupes / EPC

Preocupación por el peatón tecnológico

El estudio revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. También cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Preocupa, por otra parte, el “peatón tecnológico”, jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42% del total de fallecidos.

Infracciones sencillas pero peligrosas

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

Respecto a las lesiones más habituales entre los peatones, hay que distinguir entre los impactos frontales, los frontolaterales y los laterales. En el primer caso, las lesiones más habituales son las fracturas de cráneo, los daños cerebrales, las hemorragias internas y la conmoción cerebral. En el caso de los impactos frontolaterales, destacan las fracturas en extremidades y desgarros musculares, y en los impactos laterales, las fracturas de tórax y pelvis.

Tanto peatones como conductores tienen sus responsabilidades en los pasos de cebra / Freepik

Madrid, la Comunidad más afectada

Por CCAA, la Comunidad de Madrid (31%) es la región que mayor proporción registra. A continuación, se sitúan Canarias (27%) y Galicia (24%), todas por encima de la media nacional (20%). En el lado contrario se encuentran la Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (14%).

El estudio también identifica las vías con mayor siniestralidad mortal para los peatones en España. En el ámbito urbano, la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona encabeza la lista como la más peligrosa, mientras que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales es la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué opinan los peatones?

El estudio se completa con una encuesta a 1.700 peatones realizada con el objetivo de conocer la percepción y los hábitos de estos usuarios de la vía. De ella se desprende que los pasos de peatones, lejos de ser espacios seguros, son percibidos como una zona de riesgo, ya que un 62% opina que los turismos no los respetan adecuadamente. Asimismo, casi 4 de cada 10 (37%) admiten utilizar el teléfono móvil mientras cruzan la calle y un 35% reconoce hacerlo con frecuencia por lugares no permitidos.

La falta de control sobre estas conductas también es un factor señalado por los peatones españoles: el 78% considera que la vigilancia sobre ellos es escasa y el 76% cree que la normativa se aplica con mucha más severidad a los conductores. Por otro lado, los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) son los peor valorados, ya que el 79% cree que incumplen las normas sobre peatones con frecuencia.

Entre las medidas más reclamadas para reducir la siniestralidad destacan una mayor presión sancionadora sobre los peatones infractores, la formación vial en colegios e institutos y campañas dirigidas a los conductores.