Estos problemas del Start-Stop te pueden costar mucho dinero

El sistema Start-Stop es una de las tecnologías más conocidas que han aparecido en la búsqueda del ahorro de combustible y la reducción de las emisiones. Esta tecnología ayuda a optimizar el rendimiento del motor, apagándolo si está al ralentí, y se vuelve a encender cuando se pisa el embrague. Pero este sistema de arranque puede tener algunos problemas que te pueden costar mucho dinero.

El Start-Stop es una tecnología pensada para que el motor del coche se apague de manera automática cuando esté en punto muerto, sin ninguna velocidad engranada y cuando el pie no se encuentra sobre el embrague. Dependiendo del modelo, este sistema de arranque puede disminuir el consumo de combustible entre un 8% y un 15%. Con este sistema también se reducen las emisiones. El porcentaje de bajada es de hasta un 5%.

El sistema Start-Stop / Shutterstock

Así funciona el sistema Start-Stop

Esta tecnología también fue creada para no estar con el motor en marcha cuando estamos parados, ya que se calcula que el 30% del tiempo que circulamos con el coche por la ciudad, estamos detenidos. El sistema Start-Stop es automático, sencillo, y además puedes desactivarlo con un botón situado junto al volante, con una A rodeada por un círculo. Así es cómo funciona el sistema Start-Stop en los coches:

El coche está circulando y se detiene en un semáforo. El coche evalúa si se cumplen las condiciones para apagar el motor (que esté caliente, que la batería tenga la suficiente carga para mantener los sistemas eléctricos esenciales y para permitir el siguiente arranque, que el coche esté completamente detenido o con el freno pisado, y si no hay una demanda eléctrica fuerte que impida apagar el motor). Si se cumplen las condiciones, el sistema corta el suministro de combustible, deja de funcionar el motor, pero mantiene en funcionamiento los sistemas esenciales eléctricos a través de la batería. Cuando el conductor quiere volver a mover el coche, da una señal (pisar el embrague en los coches manuales o soltar el freno en los automáticos). En este momento, el sistema inicia de manera automática el motor de nuevo.

El sistema Start-Stop / Holamotor

Los problemas del Start-Stop

Estar constantemente apagando y encendiendo el coche puede provocar que el motor de arranque, el alternador y la batería se desgasten más rápidamente, debido al sobreesfuerzo que hacen. Además se recomienda quitar el sistema Start-Stop en los atascos, porque puede desgastar y romper el motor de arranque del coche y la batería.

Cambiar el motor de arranque puede costar entre unos 300 y 600 euros, y su coste final dependerá de dónde vaya instalado. Este elemento está sujetado por dos o tres tornillos, pero en algunos coches está escondido y es difícil llegar hasta él. Esto supondrá más tiempo de mano de obra y subirá el coste de la reparación. El precio de un alternador ronda entre los 400 y 600 euros, pero a esta cifra hay que añadirle la mano de obra. Con el sistema Start-Stop, la batería es uno de los componentes del coche que más sufren, y cambiarla puede llegar a costar entre 120 y 450 euros.