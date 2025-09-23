Lexus amplía la gama RZ 2026 con versiones que fusionan la F1 y el 4x4

Llega una actualización importante para el Lexus RZ. La marca ha confirmado la ampliación de la gama 2026 con dos versiones de tracción total: RZ 500e y RZ 550e F Sport, ambas asociadas al sistema Lexus Direct4, y con una importante novedad tecnológica, la dirección Steer by Wire con nuevo volante tipo jet. La oferta arranca en 52.000 euros para las variantes de acceso de tracción delantera y fija su desembarco en los concesionarios españoles en febrero de 2026.

Lexus RZ 2026 / Lexus

El sistema Lexus Direct4, que reparte el par entre los dos ejes de forma automática y en tiempo real para mejorar tracción y estabilidad, ofrece una sintonía más precisa con el VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), el cerebro que hace trabajar a la vez el control de tracción, el ESP, el ABS, la asistencia de dirección y la distribución de frenada. Es decir, no es solo “más potencia al eje que lo necesita”, es un enfoque integral para que el coche siga la trayectoria prevista y lo haga con mayor seguridad, especialmente en apoyos largos o en maniobras sobre firme cambiante.

El otro gran titular es la llegada de Steer by Wire, la dirección por cable que prescinde de la conexión mecánica tradicional entre volante y ruedas. El Lexus RZ es el primer modelo de la marca en estrenarlo de serie en el RZ 550e F Sport y disponible como opción en el RZ 500e e-Luxury. Más allá del ‘postureo’ de llevar un volante como el de un Fórmula 1, el objetivo es mejorar la precisión y adaptar el giro a la velocidad para reducir correcciones y esfuerzo. Lexus cifra el nuevo arco de giro entre topes en 200°, con un ajuste automático del radio en función de la velocidad. En ciudad ayuda a maniobrar con menos movimientos y, a ritmos altos, busca una dirección más estable y precisa.

El Lexus RZ 2026 tiene un volante tipo jet / Lexus

El volante tipo jet abandona el aro redondo tradicional y libera espacio alrededor del conductor, con dimensiones compactas (360 mm de ancho por 197 mm de alto) que despejan la vista del cuadro y dejan más hueco a la altura de las rodillas. Los pulgares tienen apoyos específicos y la postura resulta más natural, pensado para mantener las manos siempre en su sitio.

Más allá de la tecnología de dirección y la gestión del par, Lexus anuncia ajustes de suspensiones, aumento de rigidez estructural y un trabajo específico de aislamiento acústico y vibracional en puntos críticos del habitáculo. Todo ello con el objetivo de ofrecer un ambiente más silencioso y refinado.

Equipamiento de auténtico lujo

En cuanto a acabados, el RZ con tracción total se articula en tres niveles: e-Executive, e-Luxury y F Sport. El RZ 500e e-Executive pone el acento en el confort con techo panorámico fijo que inunda de luz el interior y llantas de 20" de diseño EV Premium. El RZ 500e e-Luxury sube el listón con llantas de 20" EV Luxury, detalles exteriores en negro brillante, retrovisor interior digital, Head-Up Display en color, asientos delanteros calefactados y ventilados con memoria, faros MultiLED AHS, iluminación ambiental con 64 colores, tapicería UltraSuede y asientos traseros calefactados. Como novedad, el techo panorámico atenuable en azul oscuro pasa de opaco a transparente con un toque, incorpora vidrio de baja emisividad y promete 99% de protección UV; suma confort térmico y eficiencia.

Interior del Lexus RZ 2026 / Lexus

El foco deportivo llega con el RZ 550e F Sport. Además de las llantas EV Aero de 20" y un alerón trasero de doble ala, aquí Steer by Wire y el volante jet son de serie, y aparece el Lexus Interactive Manual Drive, un cambio manual “interactivo” que simula el manejo de un cambio tradicional para los que echan de menos esa conexión mecánica. Se añaden control activo del sonido para modular la experiencia a bordo y la gestión dinámica VDIM con reglajes específicos. Por dentro, asientos F Sport en cuero y UltraSuede con costuras azules en contraste, paneles de puerta con patrón láser, umbrales F SPORT y pedales de aluminio completan el ambiente.

Precios en España del Lexus RZ 2026

La gama FWD del LExus Rz arte en 52.000 € (RZ 350e e-Premium Efficiency) con escalones en 52.900 € (e-Premium) y 55.900 € (e-Executive). En AWD, el RZ 500e e-Executive arranca en 61.900 €, mientras e-Luxury y F Sport se sitúan en 70.900 €. Las pinturas especiales (incluidas bitono en AWD) tienen un sobrecoste de 750 €. La comercialización está prevista para febrero de 2026.