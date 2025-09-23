Leapmotor B10: el SUV 100% eléctrico hecho para todo

El Leapmotor B10 es un SUV 100% eléctrico, que está disponible con 218 caballos de potencia, y con dos baterías. La versión Pro con una autonomía de 361 kilómetros y la ProMax con hasta 434 kilómetros. Este segmento C llega hasta los 170 kilómetros por hora y está diseñado para satisfacer las necesidades del día a día en la ciudad y las escapadas del fin de semana.

El Leapmotor B10 tiene un diseño expresivo, con un capó innovador y los faros Wing Star, full LED y con luz de carretera automática. El nuevo coche de la firma china mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 metros de alto. La capacidad del maletero es de 515 litros, pero puede extenderse, con los asientos traseros abatidos, hasta los 1.415. Además, bajó el capó hay 25 litros extra.

El Leapmotor B10 con hasta 434 kilómetros de autonomía

Este coche con etiqueta 0 tiene 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par motor. El Leapmotor B10 está disponible con dos baterías: La versión Pro (56,2 kWh) con 361 kilómetros de autonomía, y la ProMax (67,1 kWh) con hasta 434 kilómetros. Además, el nuevo SUV de la marca china alcanza los 170 km/h como velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en 8 segundos.

En la versión Pro el tiempo de carga AC (corriente alterna, 0 – 100%) es de 6 horas y 50 minutos y en el ProMax de 8 horas. Además, en carga DC (corriente continua), del 30 al 80% tarda 20 minutos. El Leapmotor B10 Pro, pesa 1780 kilos y el Pro Max 1845.

La comodidad del Leapmotor B10

El SUV de la marca china ofrece uno de los mayores espacios para pasajeros de su categoría, con 2,39 metros de longitud entre el respaldo del asiento trasero y el espacio para los pies de los ocupantes de la fila delantera. Además, hay que sumar los 1,4 metros de anchura de la segunda fila. Leapmotor afirmó que han conseguido un aprovechamiento interior de un 87,4%.

El Leapmotor B10 está equipado con sistemas de conectividad de última generación, 17 ADAS y la arquitectura tecnológica Leap 3.5. El SUV está disponible con dos acabados: El Pro Life, que incluye techo panorámico, pantalla de 14,6 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, entre otros elementos; y el Life ProMax que hay que añadirle la cámara 360º, el sensor trasero de aparcamiento, las llantas aleación 18 pulgadas y faros traseros y delanteros LED. El acabado Design solo está disponible para la versión ProMax, y tiene sensores de lluvia, asientos delanteros calefactables o ventilados, retrovisores retráctiles automáticamente, entre otros.

El interior del Leapmotor B10 / Leapmotor

El Leapmotor B10 costará desde los 19.990 euros, aplicando las reducciones del Plan Moves III y el Certificado de Ahorra Eléctrico (CAE). La versión ProMax asciende hasta los 21.811 euros, y la Design ProMax hasta los 23.206 euros (precios con ayudas).

Leapmotor fabricará sus coches en España

Antonio Filosa, CEO de Stellantis, confirmó hace unas semanas que la marca china fabricará sus coches en una de las plantas españolas del grupo. Aunque no precisó ni el centro ni los modelos que se producirán en nuestro país, sus palabras sitúan a Zaragoza como la principal candidata para acoger este movimiento estratégico: “Recientemente hemos anunciado una colaboración industrial para dotar a Leapmotor de capacidad en una de nuestras plantas españolas para fabricar sus coches sobre su plataforma. Comenzará muy pronto”, declaró Filosa en un encuentro organizado por el grupo financiero Kepler Cheuvreux.

Los modelos de Leapmotor se unirán al Opel Corsa (gasolina, diésel y 100% eléctrico), al Peugeot 208 y al Lancia Ypsilon, como los vehículos que se fabrican en Figueruelas (Zaragoza).