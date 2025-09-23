Kymco da un golpe de efecto en el segmento de los maxisecúteres con el lanzamiento del nuevo Xciting VS 400, una evolución directa del conocido Xciting S 400, que llega con un diseño más refinado, un plus en equipamiento y mejoras centradas en el confort y la seguridad. Este modelo se posiciona como la opción más premium de la marca taiwanesa en Europa y está disponible en España desde este mismo verano.

El Xciting VS 400 ha sido desarrollado pensando en aquellos usuarios que buscan un escúter gran turismo de uso diario, ideal tanto para ciudad como para escapadas por carretera. Aunque mantiene el mismo bastidor y la base motriz del anterior modelo (motor monocilíndrico de 400 cc, 33,5 CV de potencia), presenta mejoras notables a nivel práctico y tecnológico.

Kymco Xciting VS 400, más premium / Kymco

Más confort, más tecnología

Uno de los aspectos más destacados del nuevo VS 400 es la pantalla derivabrisas regulable eléctricamente, un elemento que mejora considerablemente la protección aerodinámica y la comodidad en ruta. También incluye un nuevo manillar, más elevado y cómodo, pensado para una postura de conducción más erguida y relajada.

El asiento se ha rediseñado por completo: es ahora más amplio y cómodo, con una tapicería de mayor calidad y un mejor apoyo lumbar para el conductor. Bajo él, se mantiene un hueco generoso con capacidad para un casco integral y algo más, lo que sigue siendo un punto fuerte de este modelo frente a algunos de sus rivales.

En el apartado tecnológico, el Xciting VS 400 incorpora una nueva instrumentación LCD multifunción con mejor visibilidad y más información. Además, el sistema de luces full LED ha sido actualizado, ofreciendo mayor potencia y una firma lumínica más moderna y llamativa.

Kymco Xciting VS 400, más premium / Kymco

Seguridad reforzada

Kymco no ha pasado por alto la seguridad. El VS 400 cuenta con control de tracción TCS y sistema de frenada ABS Bosch de doble canal, garantizando una mayor estabilidad en todo tipo de condiciones. También se ha optimizado el reparto de pesos y se han revisado las suspensiones, lo que permite un mejor comportamiento dinámico, especialmente en carretera.

En cuanto a prestaciones, mantiene el equilibrio entre potencia y eficiencia: con un consumo medio declarado de 4,1 l/100 km y una velocidad máxima cercana a los 140 km/h, se presenta como una opción muy solvente tanto para uso urbano como interurbano.

Kymco Xciting VS 400, más premium / Kymco

Precio competitivo

El nuevo Xciting VS 400 ya está disponible en los concesionarios españoles con un precio de 6.499 euros, que incluye un año de seguro gratuito y la opción de ampliar la garantía hasta cinco años. La marca ofrece este modelo en dos colores sobrios y elegantes: negro brillante y gris mate.

Con este lanzamiento, Kymco refuerza su presencia en el competitivo segmento GT y ofrece una alternativa real a modelos de marcas japonesas y europeas, con un producto que destaca por su equilibrio entre diseño, equipamiento y precio.