Industria
Zaragoza vuelve a estar en el punto de mira de otra marca china para vender vehículos eléctricos
El grupo chino Juneyao, a través de su filial Dongfang Automobile, va a invertir 10 millones de euros en la capital de Aragón para iniciar su red de venta y posventa de vehículos eléctricos en Europa
Andrea Gil
La capital de Aragón vuelve a llamar la atención de una marca de vehículos chinos. En este caso, de Dongfang Automobile.
Después de que CATL ya esté en pleno proceso de levantar su gigafactoría de baterías, el grupo Juneyao ha decidido apostar también por Zaragoza.
La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, se reunió con los representantes del grupo ya en febrero y el anuncio oficial de esta nueva inversión en Zaragoza acaba de llegar.
10 millones para Zaragoza
La idea del grupo chino Juneyao, a través de su filial Dongfang Automobile, es que Zaragoza se convierta en el punto de central para la venta de sus vehículos eléctricos comerciales. También se prevé levantar uan red de posventa para los mismos vehículos.
Dongfang Automobile ha escogido Zaragoza por sus ventajas competitivas y la facilidad para el aterrizaje que ha brindado el ayuntamiento. Así las cosas, la primera sede de la división de venta y distribución de Dongfeng para toda Europa estará centralizada en la capital aragonesa.
Los planes del grupo chino van más allá. Si se cumplen sus expectativas económicas, Dongfang se plantea ejecutar también el ensamblaje final de los vehículos en Zaragoza. El primer paso para el aterrizaje del grupo en Aragón va a ser una inversión de 10 millones de euros y la colaboración el grupo Carreras y el grupo Zeumat como socios en la instalación de Dongfang en Zaragoza.
Además, de cara a 2029, la intención del grupo es levantar una línea de fabricación de celdas de batería, de iones de sodio y FLP, y una planta de producción integrada de sistemas de almacenamiento.
Coches del grupo Juneyao
Aunque la especialidad del grupo Juneyao es el sector aeronáutico, ya tiene dos modelos en el mercado: el Yudo 3, que se lanzó en el 2023; y el JY Air, que vió la luz en 2024. Este último es un sedán tecnológico con un diseño claramente inspirado en el mundo de la aeronáutica.
