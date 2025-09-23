Consejos
Luces V16: cómo saber si la que has comprado es la aceptada por la DGT
Algunos organismos avisan que la disponibilidad de las V16 homologadas corre riesgo de cara al próximo 1 de enero
Andrea Gil
Las balizas V16 serán obligatorias a partir del próximo 1 de enero de 2026. Ya pueden utilizarse sin problemas, pero por el momento siguen coexistiendo con los tradicionales triángulos de emergencia.
Eso sí, a partir del primer día del año que viene no será posible utilizar cualquier tipo de baliza. La DGT estipula cuáles son las aceptadas y cualquiera que se salga de ese listado no servirá como luz de emergencias. En consecuencia, el conductor en cuestión se enfrentaría a una multa de 200 euros.
Entonces, ¿cuáles son las luces V16 aceptadas por la DGT?
Estas son las que puedes usar
Pues todas las que salen en su listado oficial. En la página web de la Dirección General de Tráfico se puede encontrar una recopilación de los modelos de balizas de emergencia que serán válidos para el uso a partir del año que viene.
Por norma general, las balizas que están en este listado son más caras que otros modelos. La razón es que estas están conectadas, es decir, disponen de una tarjeta y conexión a internet, un requisito indispensable de cara al próximo 2026.
Como explica la propia DGT, aunque actualmente convivan balizas con y sin conexión, a partir del 1 de enero de 2026 aquellos modelos conectados con la DGT 3.0 serán los "únicos dispositivos de preseñalización de siniestro o avería legalmente válidos". Además, recuerdan, no todas las balizas que se anuncian como conectadas están homologadas.
La manera de asegurarse de comprar la luz V-16 correcta es elegir una de las de ese listado.
Cómo funcionan las V16 conectadas
Es muy sencillo. La baliza incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Cada dispositivo tiene que asegurar una conectividad mínima de 12 años sin tener que pagar por la conexión a internet.
En el momento que sea necesario utilizarla, solo con encenderla la baliza se conectará automáticamente a la red y, por lo tanto, a la DGT 3.0. Es importante recordar que hay que llevarla siempre cargada o con pilas.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad