¿Un coche hecho de materiales reciclados y naturales? Hyundai lo ha hecho posible

El Hyundai Ioniq de 2016 fue el primer automóvil de la marca que introdujo materiales reciclados y naturales. Desde entonces, Hyundai ha ido intensificando el uso de esos materiales respetuosos con el medio ambiente adoptando un enfoque de doble vía:

Por un lado, se establece un sistema de circuito cerrado para reciclar materiales recuperados de vehículos al final de su vida útil. Por otro lado, se ha creado un sistema de circuito abierto para reutilizar residuos de otras industrias y desechos domésticos generados en los hogares, como botellas de PET y redes de pesca usadas. Para los materiales naturales se han desarrollado compuestos de origen biológico derivados de subproductos naturales como el maíz, la caña de azúcar y la colza.

Estos materiales ecológicos están en consonancia con la visión de marca de Hyundai, “Progreso para la Humanidad”, con el objetivo de dar forma a un mañana más sostenible para las generaciones futuras.

El plástico PET reciclado se usa en los tapizados de los asientos / Hyundai

El primero de su segmento

En un nuevo paso delante de esta estrategia, Hyundai ha llevado a un nuevo segmento el uso de esos materiales. El Hyundai Inster es el primer modelo de su categoría que cuenta con materiales reciclados y de origen natural, tanto en el exterior como en el interior.

El Inster es un claro exponente de uno de los principios básicos impresos en el ADN de Hyundai: diseñar vehículos avanzados que aportan innovación y sostenibilidad al alcance de todos los públicos.

En el interior se utiliza tereftalato de polietileno (PET) reciclado procedente de botellas / Hyundai

Materiales reciclados por todas partes

El exterior del Inster incorpora pintura negra reciclada de alto brillo, que sustituye el pigmento negro de carbón utilizado tradicionalmente en la pintura negra por un colorante fabricado a partir de neumáticos de desecho reciclados, manteniendo un aspecto elegante y moderno mientras reduce el impacto ambiental.

En el interior se utiliza tereftalato de polietileno (PET) reciclado procedente de botellas y biopolipropileno extraído de la caña de azúcar. El plástico PET reciclado se usa de varias formas en todo el interior: en los tapizados de los asientos (100%), revestimiento del techo (85%), y alfombra del suelo (100% en los colores Khaki Brown y Newtro Beige, 70% en el acabado en negro; y 30% PET en el Dark Pebble Grey).

El biopolipropileno procedente de la caña de azúcar se emplea en los paneles de las puertas / Hyundai

Las botellas de plástico se trituran en chips plásticos, que se funden y se hilan para crear una atractiva tela de tapicería tejida. Para Chanki Park, Diseñador Senior de Color y Acabados en el equipo CMF de Hyundai, “el uso de botellas de PET recicladas puede inspirar a la gente a pensar en cómo productos que fácilmente se tiran podrían convertirse en algo nuevo”.

El biopolipropileno procedente de la caña de azúcar se emplea en los paneles de las puertas. Los materiales de base biológica ofrecen una ventaja significativa en los esfuerzos de descarbonización, pues capturan CO₂ de la atmósfera y lo almacenan en sistemas terrestres. Además, es compatible con los procesos de reciclaje de plásticos convencionales. Resistente y duradero, el biopolipropileno ayuda a reducir consumo energético y emisiones por su ligereza, y mejora el aislamiento acústico y el confort.