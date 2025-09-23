Consejos
5 trucos para reducir las emisiones de tu coche
Te traemos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a contaminar menos con tu vehículo
Fernando Álvarez
Según datos recabados por la Agencia Internacional de la Energía, el transporte representa casi una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, y dentro de este sector, los vehículos ligeros (automóviles y camionetas) son los causantes de aproximadamente el 45% de este tipo de emisiones.
Por ello, a continuación te traemos 5 recomendaciones prácticas para que puedas reducir las emisiones contaminantes de tu vehículo en el día a día:
1.Realiza un mantenimiento periódico del motor
Revisar el sistema de escape, cambiar los filtros de aire y aceite cuando sea necesario, y garantizar un correcto ajuste del motor puede mejorar la eficiencia del combustible considerablemente.
Con ello, no solo garantizaremos la seguridad de nuestro vehículo y alargaremos su vida útil, sino que también contribuiremos a reducir las emisiones de CO2.
2. Comprueba el estado general de las ruedas
Una presión incorrecta en los neumáticos no solo puede llegar a ser peligroso para la conducción, sino que también aumenta la resistencia al rodaje y, con ello, el consumo de combustible. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) este aumento puede incrementarse hasta en un 10%.
Por ello, es esencial revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de viajes largos, asegurándote de realizar la medición con los neumáticos en frío y siguiendo siempre las especificaciones del fabricante, disponibles en el manual del vehículo o en la etiqueta del marco de la puerta del conductor.
3.Planifica tus trayectos
Organizar rutas y evitar zonas de alto tráfico no solo reduce el tiempo de conducción, sino que también disminuye el consumo de combustible y minimiza las emisiones contaminantes de tu coche.
Para optimizar los viajes, puedes utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real -como Google Maps o Waze- que alertan sobre atascos, obras o accidentes, permitiendo elegir rutas alternativas.
4.Apaga el motor en paradas largas
Aunque la mayoría de vehículos modernos ya cuentan con el sistema Start&Stop -que apaga el coche cuando nos detenemos- hay todavía muchos conductores que no cuentan con ello en su vehículo. Por ello, debes ser consciente de que cuando estás detenido en semáforos o un atasco, mantener el motor al ralentí genera emisiones innecesarias de gases contaminantes como CO2, óxidos de nitrógeno y partículas.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), apagar el motor en paradas superiores a un minuto puede reducir el consumo y las emisiones hasta en un 10%.
5.Recicla y desecha los materiales del vehículo
Los aceites usados, baterías, neumáticos y otros materiales contaminantes deben ser gestionados en centros especializados que garanticen su reciclaje o tratamiento adecuado, evitando así la contaminación del suelo, agua y aire.
Estos residuos contienen sustancias tóxicas que pueden causar graves daños al medio ambiente y a la salud si se desechan de forma incorrecta. Por ejemplo, un litro de aceite usado puede contaminar hasta un millón de litros de agua.
Y es que a través de un mantenimiento adecuado y estos hábitos responsables de conducción, los conductores tienen múltiples formas de contribuir al cuidado del planeta, minimizando el impacto ambiental del transporte motorizado, una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad