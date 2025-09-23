5 trucos para reducir las emisiones de tu coche

Según datos recabados por la Agencia Internacional de la Energía, el transporte representa casi una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, y dentro de este sector, los vehículos ligeros (automóviles y camionetas) son los causantes de aproximadamente el 45% de este tipo de emisiones.

Por ello, a continuación te traemos 5 recomendaciones prácticas para que puedas reducir las emisiones contaminantes de tu vehículo en el día a día:

1.Realiza un mantenimiento periódico del motor

Revisar el sistema de escape, cambiar los filtros de aire y aceite cuando sea necesario, y garantizar un correcto ajuste del motor puede mejorar la eficiencia del combustible considerablemente.

Con ello, no solo garantizaremos la seguridad de nuestro vehículo y alargaremos su vida útil, sino que también contribuiremos a reducir las emisiones de CO2.

Es importante retirar el estado de los neumáticos / Archivo

2. Comprueba el estado general de las ruedas

Una presión incorrecta en los neumáticos no solo puede llegar a ser peligroso para la conducción, sino que también aumenta la resistencia al rodaje y, con ello, el consumo de combustible. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) este aumento puede incrementarse hasta en un 10%.

Por ello, es esencial revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de viajes largos, asegurándote de realizar la medición con los neumáticos en frío y siguiendo siempre las especificaciones del fabricante, disponibles en el manual del vehículo o en la etiqueta del marco de la puerta del conductor.

3.Planifica tus trayectos

Organizar rutas y evitar zonas de alto tráfico no solo reduce el tiempo de conducción, sino que también disminuye el consumo de combustible y minimiza las emisiones contaminantes de tu coche.

Para optimizar los viajes, puedes utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real -como Google Maps o Waze- que alertan sobre atascos, obras o accidentes, permitiendo elegir rutas alternativas.

Zona de Bajas Emisiones en Madrid / Getty Images

4.Apaga el motor en paradas largas

Aunque la mayoría de vehículos modernos ya cuentan con el sistema Start&Stop -que apaga el coche cuando nos detenemos- hay todavía muchos conductores que no cuentan con ello en su vehículo. Por ello, debes ser consciente de que cuando estás detenido en semáforos o un atasco, mantener el motor al ralentí genera emisiones innecesarias de gases contaminantes como CO2, óxidos de nitrógeno y partículas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), apagar el motor en paradas superiores a un minuto puede reducir el consumo y las emisiones hasta en un 10%.

5.Recicla y desecha los materiales del vehículo

Los aceites usados, baterías, neumáticos y otros materiales contaminantes deben ser gestionados en centros especializados que garanticen su reciclaje o tratamiento adecuado, evitando así la contaminación del suelo, agua y aire.

Estos residuos contienen sustancias tóxicas que pueden causar graves daños al medio ambiente y a la salud si se desechan de forma incorrecta. Por ejemplo, un litro de aceite usado puede contaminar hasta un millón de litros de agua.

Y es que a través de un mantenimiento adecuado y estos hábitos responsables de conducción, los conductores tienen múltiples formas de contribuir al cuidado del planeta, minimizando el impacto ambiental del transporte motorizado, una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero.