Tannistest 2025, en busca del mejor coche de Europa

La carrera para conocer el nombre del mejor coche de Europa ha empezado. La localidad danesa de Tversted, en la Jutlandia Septentrional de Dinamarca, a orillas del Mar del Norte, es el escenario elegido para que los jurados del prestigioso premio The Car Of The Year se citen para poner a prueba el mayor número de candidatos posible.

De Dinamarca saldrá la lista total de vehículos elegibles para llegar a la final de 7 coches que se darán a conocer en diciembre. El ganador se anunciará en el salón del automóvil de Bruselas la segunda quincena de enero.

El Tannistest es una prueba masiva en la que, en el ecuador de los lanzamientos del año, las marcas presentan a sus mejores modelos para aspirar al trono que en la edición 2025 se llevó el Renault 5. Organizada desde hace 47 años por el grupo nórdico de jurados de The Car Of The Year, los candidatos se someten a la prueba libre de los periodistas especializados.

Para la edición de este año están presentes 29 modelos candidatos con 81 unidades disponibles para la prueba. De todos ellos el 74% son vehículos 100% eléctricos (en la edición de 2024 representaron el 61%), el 11% son modelos de gasolina (microhíbridos), el 3% híbridos convencionales, un 3% diésel y el 9% corresponde a coches híbridos enchufables (PHEV).

Tannistest 2025 / Xavier Pérez

Los modelos que concurren este año en el Tannistest son: Alpine A390, Audi A6, Audi A6 e-tron, Audi Q5, BYD Dolphin Surf, BYD Sealion 7, Citroën C3 Aircross, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, DS N°8, Fiat Grande Panda, Firefly firefly, Hyundai Ioniq 9, Jeep Compass, Kia EV4, Leapmotor B10, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA, MG HS, MG MGS5 EV, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf, Opel Frontera, Renault 4, Skoda Elroq, Suzuki eVitara/Toyota Urban Cruiser (considerados el mismo candidato), Toyota C-HR+ y Zeekr 7X.

En esta ocasión son 32 jurados representando a 21 países los que nos hemos desplazado hasta Tversted. Prensa Ibérica lleva 12 años como miembro del jurado español, y desde hace un año ocupamos la vicepresidencia del jurado europeo.

Tannistest 2025 / Xavier Pérez

Durante esta próxima semana se celebrarán las pruebas, tanto por las carreteras de la zona entre los búnqueres de la localidad de Skajen y el faro de Rubjerg, como por las pistas del aeropuerto de Sindal y las playas de Tornby, Kjul y Tversted. En esta zona de Dinamarca está permitido circular con coche por la playa, aunque no se puede superar la velocidad de 30 km/h.