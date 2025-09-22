Rodibook 2025: aventura sin límites

La magia de los Pirineos volvió a hacer de las suyas en la 14ª edición del Rodibook, celebrada este 2025 bajo el evocador lema de “Leyenda Pirenaica”. Un nombre que no fue casual: la edición más ambiciosa del evento reunió a más de 1.400 participantes —récord absoluto— en sus modalidades de Carretera y Off-road Trail. Pero el Rodibook no solo crece en cifras: también lo hace en compromiso, comunidad y espíritu de aventura.

Desde Vielha, el corazón del Valle de Arán, motoristas venidos de toda la península, y más allá, arrancaron una experiencia única que va mucho más allá de la conducción. Porque aquí no hay cronómetro, ni clasificaciones. En el Rodibook, la verdadera meta es el viaje, la superación personal y la conexión con un entorno natural tan exigente como espectacular.

Dos rutas, una misma pasión

La organización, de la mano de Rodi Motor Services, volvió a apostar por recorridos memorables, diseñados con mimo y conocimiento del terreno. Jordi Esteve, alma mater del Rodibook, firmó la ruta de Carretera, mientras que Salva Echevarría se encargó de los trazados Off-road Trail. El prestigioso Fernando Gil “Búfalo Gil” se ocupó del roadbook de carretera, Salva Echevarría del off-road’, y Jordi Grau (Team Manager de Hero Motosports) lideró la gestión de los libros de ruta digitales con la app Terra Pirata.

Se cubrieron dos rutas, una de carretera y otra off-road / Marco San José

Las rutas, exigentes y diversas, se dividieron en dos niveles por modalidad: Carretera Rookie (550 km) y Pro (750 km); Off-road Trail Rookie (300 km) y Pro (370 km). La ruta de carretera, que llegó hasta el mítico puerto del Tourmalet y regresó a Vielha tras cruzar Andorra y los puertos del Cantó y la Bonaigua, fue un festín para los sentidos. Mientras tanto, los tramos de tierra atravesaron parajes de postal en la Val d’Aran, Ribagorza, Alta Ribagorça y los Pirineos aragonés y catalán, combinando técnica y belleza en cada giro.

Solidaridad y sostenibilidad sobre ruedas

Cada inscripción aportó 10 euros al proyecto Rodibook BetterWay, lo que se tradujo en un donativo total de 15.129 euros para iniciativas sociales, culturales y medioambientales del Pirineo. El evento vuelve a demostrar que la pasión por las motos puede convivir con el respeto y el compromiso con el territorio.

Se recaudaron más de 15.000 euros. / Marco San José

El Rodibook también se consolida como un evento inclusivo y en crecimiento. Se registró un récord de 45 mujeres inscritas, reforzando la presencia femenina en el mundo de la moto de aventura. Más de 120 voluntarios, fundamentales para la logística, verificaciones, puntos de control y asistencia mecánica, hicieron posible una edición impecable, sin incidentes de gravedad.

El espíritu Rodibook

Pero si algo define a Rodibook es su ambiente. El viernes, la feria de marcas reunió más de 30 stands con las últimas novedades en motos, equipamiento técnico y accesorios. El espectáculo de Extreme Trail, con pilotos como Xavi Galindo, Julio López y Guillem Inglés, encendió al público. Y el sábado por la noche, tras una jornada épica, casi 60 corderos al espeto sellaron la aventura en una cena que ya es tradición.

El viernes se celebró una feria con más de 30 stands de marcas / Marco San José

En la línea de salida, nombres ilustres como Iván Cervantes, Gerard Farrés. Xavi Galindo, o Jordi Viladoms se mezclaron con creadores de contenido como Majes en Moto, Kirian Mirabet o Cabras sobre Ruedas, amplificando el Rodibook a miles de seguidores en redes. Todo ello, con el respaldo institucional del Conselh Generau d’Aran y la Diputació de Lleida, a través del programa Moturisme Ara Lleida.

Un evento que deja huella

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, no dudó en calificar el Rodibook como “motor económico, social y turístico” para la región. Y no le falta razón. Lo que empezó como una aventura para unos pocos se ha convertido en la cita imprescindible del calendario mototurístico. Un evento que aúna aventura, navegación, compañerismo y sostenibilidad, donde cada participante es protagonista de su propia leyenda pirenaica.

El lema de este año fue Leyenda Pirenaica. / Marco San José

Rodibook 2025 se cierra con éxito rotundo y ya nos deja mirando al horizonte. Porque quien lo ha vivido, sabe que la espera para la próxima edición será larga. Pero también necesaria. Hay que dejar que el cuerpo descanse… y que el alma lo vuelva a pedir.