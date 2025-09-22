Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Industria

La producción de vehículos cae un 7% en los ocho primeros meses del año

La fabricación de electrificados acumula 149.096 vehículos hasta agosto, con el 9,8% de la fabricación total

La producción de vehículos cae un 7% en los ocho primeros meses del año

La producción de vehículos cae un 7% en los ocho primeros meses del año / Agencias

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En los ocho primeros meses del año, la producción de vehículos acumula una caída del 7%, con 1.478.582 vehículos ensamblados, condicionado por el descenso de la demanda de los principales mercados y destinos de exportación en Europa, así como a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos de vehículos electrificados asignados a las fábricas españolas.

En el mes de julio se fabricaron 187.643 vehículos (un 2,2% más que en julio de 2024) y en agosto 70.344 unidades (un 4,2% menos que el mismo mes del año pasado). De esta forma, 2025 continúa el patrón de descenso de la producción en estos meses correspondientes al verano y que se ha producido en años anteriores.

Por tipología de vehículo, se registraron 141.979 unidades de turismos durante julio, un descenso del 2,7% con respecto a julio de 2024, mientras que la producción de agosto registró un incremento del 14,3%, con 63.350 unidades producidas. La situación se replica, pero al contrario, en comerciales e industriales, donde la producción en julio crece un 21,2% (45.664 unidades producidas), mientras que en agosto decrece un 61,1% (6.994 unidades).

industria automovil coches neomotor fabrica coche automocion (6)

En el mes de julio se fabricaron 187.643 vehículos (un 2,2% más que en julio de 2024) y en agosto 70.344 unidades / Agencias

Alemania lidera las exportaciones en Europa

En cuanto a las exportaciones, 157.915 vehículos fueron enviados más allá de nuestras fronteras en julio, mientras que en agosto fueron 68.303 unidades. Esto supone un 8,1 y un 2% menos, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual, en estos ocho primeros meses del año, se exportaron 1.271.461 vehículos, un 10,1% menos que de enero a agosto de 2024.

Dividido por destinos de exportación, Europa representó el 91% de los envíos de vehículos de julio, mientras que en agosto acumuló el 90,2% de las exportaciones. Lo que es lo mismo, una reducción de 2 y 2,7 puntos porcentuales menos que en los mismos periodos del año anterior.

Dentro del TOP 5 de destinos europeos nos encontramos con Alemania liderando en los dos meses, mientras que Francia (julio) y Reino Unido (agosto) se disputan el segundo puesto. A nivel global, resulta significativo el incremento de Austria, que crece de forma continuada en ambos meses (67,9% y 53,6%), así como México, que en agosto muestra un crecimiento del 3.327,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

industria automovil coches neomotor fabrica coche automocion (3)

Europa representó el 91% de los envíos de vehículos de julio, mientras que en agosto acumuló el 90,2% de las exportaciones / Agencias

Producción por fuente de energía

En cuanto a la producción de vehículos por fuente de energía, en julio los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 70.448 vehículos, lo que representa un incremento del 5,3% y el 37,6% de la producción total en el mes. Mientras que, en agosto, se ensamblaron 26.105 unidades, un 2,5% menos, con el 37,1% de la fabricación del mes.

En los ocho meses de 2025, se acumula un total de 429.914 unidades, manteniendo el volumen del año anterior y representando el 37,9% de la producción total.

Respecto a los vehículos electrificados, la producción aumenta un 4,1% en lo que llevamos de año, con 145.096 unidades. Esto representa el 9,8% de la fabricación total, un punto porcentual mayor que en el mismo periodo de 2024.

Noticias relacionadas y más

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha afirmado que “estos meses de julio y agosto hemos observado un movimiento similar a años anteriores, en que la época estival hace que las factorías bajen su actividad y eso se ve reflejado en los datos de producción”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  3. La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
  4. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  7. Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
  8. Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages

Montse Cespedosa, experta en banca: “Quizás es el momento adecuado para cambiar la hipoteca de banco"

Montse Cespedosa, experta en banca: “Quizás es el momento adecuado para cambiar la hipoteca de banco"

La producción de vehículos cae un 7% en los ocho primeros meses del año

La producción de vehículos cae un 7% en los ocho primeros meses del año

Amazon derrumba precios este 22 de septiembre: 15 chollos con hasta el 85% de descuento

Amazon derrumba precios este 22 de septiembre: 15 chollos con hasta el 85% de descuento

Bruselas ordena a Francia recuperar 1,8 millones de euros en ayudas públicas a Ryanair

Bruselas ordena a Francia recuperar 1,8 millones de euros en ayudas públicas a Ryanair

Los vigilantes de seguridad del metro, convocados a hacer huelga durante la Mercè

Los vigilantes de seguridad del metro, convocados a hacer huelga durante la Mercè

Jubilados mutualistas: cómo reclamar a Hacienda la devolución del IRPF con intereses

Jubilados mutualistas: cómo reclamar a Hacienda la devolución del IRPF con intereses

Pau Marí-Klose: "Es la Administración la que debe ir a buscar a las familias que necesitan ayuda, y no al revés"

Pau Marí-Klose: "Es la Administración la que debe ir a buscar a las familias que necesitan ayuda, y no al revés"

Dyson revoluciona la limpieza con su nuevo aspirador: olvídate de la suciedad en cualquier superficie

Dyson revoluciona la limpieza con su nuevo aspirador: olvídate de la suciedad en cualquier superficie