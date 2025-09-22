Nissan y Repsol te regalan 10.000 km al año en recargas de energía

No hay mejor manera de incentivar la compra del coche eléctrico que ‘regalar dinero’, ya sea en forma de descuento en la compra del vehículo como en la recarga de energía para su uso. Conscientes de ello, Nissan y Repsol han decidido dar un paso más en su colaboración por la movilidad eléctrica en España, y desde el próximo 1 de octubre, quienes compren un Nissan Ariya, el nuevo Micra eléctrico o el renovado Leaf, podrán beneficiarse de dos recargas gratuitas al mes en los puntos de carga de Repsol repartidos por todo el país. Una ventaja que se traduce, en términos prácticos, en más de 10.000 kilómetros al año sin coste en energía, y que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Nuevo Nissan Micra / Nissan

Se trata de una renovación del acuerdo que ambas compañías ya mantenían, pero que iba a expirar este mismo año. Con este nuevo impulso, Nissan y Repsol no solo refuerzan su compromiso con la descarbonización del transporte, sino que plantean una oferta concreta, medible y con impacto real en el bolsillo del cliente.

Energía gratis durante más de dos años

El acuerdo está dirigido a clientes particulares y se gestionará a través de Waylet, la app de fidelización y pago de Repsol. Gracias a esta plataforma, los usuarios podrán reservar puntos de recarga, comprobar su disponibilidad, conocer el tipo de conector o la potencia disponible y realizar el pago (cuando toque) de forma sencilla. Pero, en este caso, las dos cargas mensuales incluidas no supondrán coste alguno para el usuario.

Además, Repsol ha integrado en su red la tecnología Autocharge, que permite activar la carga automáticamente al conectar el vehículo, sin necesidad de pasar por la app ni interactuar con el punto de recarga. Una funcionalidad pensada para ganar tiempo y comodidad, especialmente útil en estaciones rápidas y ultrarrápidas.

Más de 2.600 puntos de recarga en España

Repsol ha logrado posicionarse como uno de los actores más relevantes en el ámbito de la recarga eléctrica pública en España. Actualmente cuenta con más de 2.600 puntos en servicio, y al menos 1.000 de ellos están ubicados en estaciones de servicio tradicionales. Un dato relevante, porque estas estaciones ofrecen servicios añadidos, como atención presencial durante buena parte del día y soporte telefónico las 24 horas, lo que facilita la experiencia de uso.

Para Nissan, este despliegue supone una ventaja estratégica. Así lo expresó Christian Costaganna, CEO de Nissan Iberia, durante la presentación del acuerdo: “La colaboración con un partner como Repsol, con presencia en todo el territorio, nos permite ofrecer una ventaja económica única en el mercado. Gracias a este tipo de acuerdos, hoy es más fácil viajar por España con un vehículo eléctrico sin preocuparse por la infraestructura”.

Christian Costaganna y Oliver Fernandez con el nuevo Micra / Nissan

Desde Repsol, el mensaje va en la misma línea. Oliver Fernández, director de Movilidad Eléctrica de la compañía, señaló que esta alianza “refuerza nuestro compromiso con una movilidad más accesible para todos”. Fernández destacó también la voluntad de Repsol de seguir ampliando su red y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de usuario. Este acuerdo, según sus palabras, es un paso más hacia la descarbonización y en el objetivo de Repsol de liderar la transición energética en España.

Más allá del titular, lo relevante es que el acuerdo entre Nissan y Repsol no es simbólico ni promocional. Son más de 10.000 km al año sin coste en energía, en un contexto en el que los costes de uso y mantenimiento del vehículo siguen siendo un factor decisivo en la compra. Para quienes dudan todavía sobre si pasarse o no al eléctrico, este tipo de ventajas puede inclinar la balanza.