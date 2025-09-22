El Honda Civic e:HEV se actualiza por fuera y por dentro

Honda sigue puliendo su receta para el Civic. La versión híbrida convencional del compacto japonés recibe una puesta al día en esta recta final de 2025, con cambios visibles en el diseño exterior, mejoras en el habitáculo y pequeños ajustes en el equipamiento de cada versión. Todo sin modificar su eficaz sistema híbrido, que continúa siendo uno de los más equilibrados de su segmento. No es una revolución, ni lo pretende. Es una evolución bien planteada que refuerza los puntos fuertes del modelo, y que tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que esta generación ya partía de una base sólida.

Honda Civic eHEV 2026 / Honda

Una de las áreas donde más se notan los cambios es en el frontal. Las tres versiones del Civic (Elegance, Sport y Advance) estrenan nuevas parrillas en la parte superior e inferior, con acabado negro brillante y un embellecedor inferior rediseñado que realza el conjunto. También se han retocado los faros, que ahora encajan mejor con el resto del diseño, y el paragolpes adopta unas formas más agresivas.

El resultado es una imagen más afilada, pero sin caer en la exageración. Se agradece que mantenga ese equilibrio entre deportividad y discreción que siempre ha caracterizado al Civic. En los laterales, las molduras negras brillantes en las puertas y las nuevas llantas de 18 pulgadas aportan ese toque de frescura que se busca en este tipo de actualizaciones. Las llantas varían según el acabado: corte diamante en bitono para el Advance y gris mate en el Sport.

Curiosamente, desaparecen los faros antiniebla delanteros. No por estética, sino porque ya no hacen falta: los faros LED mejoran su rendimiento y permiten prescindir de ellos. Otra novedad es la incorporación del color Seabed Blue, que sustituye al anterior Premium Crystal Blue. Un tono que resalta las líneas del coche, sobre todo en combinación con detalles en negro.

Honda Civic eHEV 2026 / Honda

La gama de colores sigue siendo amplia, con opciones como el Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl y Premium Crystal Red Metallic. También hay tres nuevos tonos para los accesorios opcionales: Berlina Black, Nordic Silver y Patina Bronze.

Un interior más cuidado

Dentro, el Civic sigue apostando por una atmósfera sobria y bien resuelta, pero ahora se nota un punto más refinado. Todos los acabados incorporan techo y pilares en color negro, lo que aporta un ambiente más elegante, y los embellecedores de las salidas de aire cambian a un tono cromado mate.

Interior del Honda Civic eHEV 2026 / Honda

No hay grandes revoluciones en el diseño general, lo cual es positivo. El Civic sigue siendo un coche cómodo, con buen ajuste de materiales y una presentación funcional. Eso sí, se han añadido algunos detalles que mejoran la vida a bordo. La versión Advance, por ejemplo, estrena iluminación ambiental y luces en el hueco de los pies, algo que se agradece cuando cae la noche. El acabado Sport incluye ahora un volante calefactable, y la versión Elegance añade un cargador inalámbrico en la consola central, bien situado y accesible para conductor y pasajero. El cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas se mantiene, aunque con gráficos más claros y mejor contraste. Una mejora sutil, pero útil en el día a día, sobre todo si se conduce mucho por ciudad o en trayectos de noche.

Eficiencia híbrida

Lo que no cambia es el sistema de propulsión híbrido e:HEV, compuesto por un motor térmico de 2.0 litros y dos motores eléctricos. Se trata de un esquema que funciona de manera eficiente sin necesidad de enchufes, combinando suavidad, respuesta y bajo consumo en prácticamente cualquier tipo de conducción. El Civic sigue ofreciendo 184 CV, con una gestión automática del sistema que prioriza la conducción eléctrica en ciudad y alterna con el motor de gasolina cuando hace falta más potencia. No hay datos nuevos de prestaciones ni consumos, pero lo cierto es que tampoco eran necesarios. El sistema ya estaba bien afinado, con una respuesta lineal, sin sobresaltos, y muy cómodo para quien busca un coche que funcione bien sin complicarse.

Más seguridad y asistentes mejorados

En el apartado de seguridad, todas las versiones incluyen el sistema Honda SENSING, uno de los más completos del segmento. Entre otras cosas, incorpora aviso de colisión frontal, frenada automática, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y otras ayudas que hacen más fácil —y segura— la conducción.

Llanta del Honda Civic eHEV 2026 / Honda

El sistema cuenta con una cámara delantera de alta definición y gran angular, mejorada con un nuevo procesador que permite detectar mejor peatones, ciclistas o motos incluso en condiciones de poca visibilidad.

Además, ahora el acabado Elegance también incluye el espejo interior con oscurecimiento automático, un detalle que hasta ahora era exclusivo de los acabados superiores y que mejora mucho la visibilidad cuando se conduce de noche.

Gama, versiones y precios del Honda Civic 2025

El Honda Civic e:HEV 2025 ya está disponible en España. La gama se mantiene con los tres acabados habituales, y los precios —con financiación a través de Honda Bank— quedan así: