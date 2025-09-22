Los coches de Xpeng, que solo necesitan 12 minutos para cargarse, ya han llegado a España

La marca china Xpeng ya llevó sus G6 y G9, europeizados, al IAA de Múnich. Aprovechando ahora la feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, la marca ha anunciado que estos dos empezarán a los concesionarios españoles a finales de este mismo mes.

Con estos dos coches eléctricos, Xpeng reafirma su presencia en Europa y presenta una oferta sólida y estudiada que puede poner a los modelos europeos contra las cuerdas por relación entre calidad y prestaciones.

Los puntos fuertes del Xpeng G6 y el G9 son, sobre todo, su potencia de carga y sus mejoras tecnológicas, además de su diseño futurista y sus acabados de alta gama.

Xpeng G6

El Xpeng G6 llega al mercado como un SUV con caída coupé y un diseño moderno que por dentro disfruta de una tecnología avanzada. Su objetivo son la eficiencia y la rapidez de carga.

Xpeng G6 / Xpeng

Con un precio de partida de 47.990 euros (sin campañas, ayudas ni deducciones), se ofrecerá en tres versiones:

RWD Standard Range (disponible a inicios de 2026)

RWD Long Range (disponible desde ahora)

AWD Performance

Su arquitectura de 800V y la batería LFP de última generación permiten cargar del 10% al 80% en solo 12 minutos, con una potencia de carga máxima de 451 kW, de las más altas en su segmento.

Interior del Xpeng G6 / Xpeng

En cuanto a autonomía, el G6 alcanza hasta 698 kilómetros en ciclo urbano WLTP y 535 km en ciclo combinado, situándose entre los vehículos eléctricos con mayor rango por carga en el mercado.

Además, el interior ha sido completamente rediseñado, incorporando nuevos colores, materiales más sostenibles y versiones especiales Black Edition, con acabados en color Midnight Black.

Xpreng G9: el buque insignia eléctrico

El Xpeng G9, modelo estrella de la marca, también se renueva y llega al mercado español con una oferta ambiciosa. Parte desde los 59.990 euros en su versión RWD Standard Range y se ofrece también en variantes RWD Long Range y AWD Performance.

Xpeng G9 / Xpeng

Destaca especialmente por su capacidad de carga ultrarrápida: hasta 525 kW, lo que le permite, al igual que al G6, recuperar del 10% al 80% de batería en 12 minutos. En cuanto a autonomía, el G9 alcanza hasta 756 kilómetros en ciclo urbano WLTP y 585 en ciclo combinado, posicionándose como una de las opciones más eficientes del mercado.

Interior del Xpeng G9 / Xpeng

Al igual que el G6, incorpora baterías LFP de última generación, diseño interior renovado, mejoras en confort y una versión Black Edition de estilo más deportivo y elegante.