El Porsche 911 S/T vuelve con los colores de una leyenda

Esta es la historia de uno de los coches míticos de la firma alemana: de ganar las 24 Horas de Le Mans, a estar en un granero abandonado, y ahora a inspirar con sus colores

Los Porsche con los colores amarillo 'Light' míticos

Los Porsche con los colores amarillo 'Light' míticos / Porsche

Rubén Burillo

Madrid
En el año 1972, el Porsche 911 2.5 S/T ganó la categoría GT de las 24 Horas de Le Mans. No se sabe cómo este vehículo apareció oxidado, abollado y repintado de mala manera en un granero de San Francisco. 53 años después de su éxito en la prueba de resistencia, vuelve su característico amarillo ‘Light’ al actual Porsche 911 S/T.

La última participación en una carrera de la que se tiene constancia del Porsche 911 2.5 S/T fue en mayo de 1975 en Riverdale (Estados Unidos). Después de cuatro dueños, se le perdió definitivamente la pista de este Porsche. Hasta el año 2008, cuando aparecen las primeras pruebas de su posible hallazgo en un granero. En 2013, un coleccionista suizo fue a California, sacó el vehículo ganador de la categoría GT de las 24 Horas de Le Mans en 1972 y lo dejó en manos de los expertos en clásicos de la firma alemana en Stuttgart para que lo arreglaran.

El Porsche ganador de las 24 Horas de Le Mans en 1972

El Porsche ganador de las 24 Horas de Le Mans en 1972 / Porsche

El Porsche 911 S/T resucita en su color amarillo ‘Light’

En la fábrica de Zuffenhausen (distrito de Stuttgart), el Porsche se desmontó por completo y se restauró desde cero. La reparación fue difícil y para la carrocería tardaron más de 1.000 horas de trabajo artesanal. Finalmente, tras dos años y medio, el cliente recibió su coche en 2016 con su color amarillo ‘Light’ representativo. El mítico Porsche lo recibió en perfecto estado y con todos los detalles que incorporaba en 1972 cuando salió de fábrica. Además, los adhesivos de los patrocinadores y el dorsal número 41 se colocaron después de la entrega.

Ahora ocurre lo mismo con el 911 S/T actual. A petición del cliente, la división Sonderwunsch (un programa para rediseñar los coches como los compradores quieran) creó una réplica perfecta del coche ganador de Le Mans en la categoría GT en 1972. Con la pintura amarilla ‘Light’, las llantas forjadas de magnesio ligero en color plata oscuro, y las pinzas de freno y el interior en negro, Porsche completó el diseño.

El Porsche 911 S/T actual con el color amarillo 'Light'

El Porsche 911 S/T actual con el color amarillo 'Light' / Porsche

El Porsche 911 S/T

El deportivo de la firma alemana lleva un motor atmosférico clásico que proviene directamente del automovilismo de competición. El Porsche 911 S/T tiene un motor bóxer atmosférico de 6 cilindros y 4 litros, que alcanza los 525 CV de potencia y las 9.000 revoluciones por minuto, con una caja de cambios manual de 6 velocidades. El peso en vacío del deportivo alemán es de 1.380 kilos, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza los 300 km/h como velocidad máxima. El Porsche 911 S/T está limitado a solo 1.963 unidades y su precio final en España es 349.225 euros.

