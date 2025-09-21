Hispano Suiza, más de un siglo creado obras de arte sobre ruedas

Un siglo después de su nacimiento, Hispano Suiza sigue siendo un nombre que impone respeto en el universo automovilístico. La reciente victoria del H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924 en el prestigioso Concurso de Elegancia de Pebble Beach, donde fue elegido Best of Show, no solo ha devuelto al primer plano una de sus obras maestras clásicas, sino que sirve de recordatorio de su espíritu pionero. Aquel coche, encargado por el aviador y piloto André Dubonnet, representa como pocos la fusión entre arte y tecnología.

Victoria del Hispano Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924 en Pebble Beach / Kimball Studios

Aquel encargo especial se convirtió en una pieza irrepetible, nacida de la colaboración entre Hispano Suiza y el constructor aeronáutico Nieuport-Astra. Su carrocería, fabricada a mano con finísimas tiras de caoba ensambladas con miles de remaches de aluminio, no solo era un alarde de diseño, sino también una apuesta por la ligereza extrema en una época en la que eso era poco habitual. La estructura al completo apenas pesaba 70 kilos. El resultado: un modelo tan bello como eficaz, que llegó a competir en la exigente Targa Florio, logrando finalizar en sexta posición.

No es casualidad que este coche haya sido reconocido en Pebble Beach, donde compiten las joyas más exclusivas del mundo. Ni que sea la tercera vez que Hispano Suiza se lleva el máximo galardón en esta cita estadounidense. El H6C Nieuport-Astra, hoy propiedad de los coleccionistas Penny y Lee Anderson Sr., representa como pocos la esencia de una firma que nunca se ha limitado a construir coches: ha creado obras de arte en movimiento.

Hispano Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924 / Kimball Studios

Pero si algo distingue a Hispano Suiza es que su legado no se ha quedado anclado en el pasado, sino más bien todo lo contrario. Su actual gama de hypercars eléctricos, encabezada por el exclusivo Carmen Sagrera, demuestra que la apuesta por el diseño, la innovación técnica y la producción artesanal sigue tan viva como en los años 20. Con 1.114 CV y una estética que rinde homenaje a sus raíces, el Carmen Sagrera es el ejemplo más reciente de una visión que combina tradición e innovación. Junto a él, los modelos Carmen y Carmen Boulogne completan una gama de vehículos pensados para una clientela que busca algo más que prestaciones.

La historia del H6C Nieuport-Astra es también la de su primer propietario, André Dubonnet, un personaje singular que supo ver en Hispano Suiza el aliado perfecto para crear algo distinto. Quería un coche competitivo, pero también bello, ligero y diferente. La marca le ofreció un chasis H6C Type Sport, con motor de ocho litros y árbol de levas en cabeza, una configuración puntera en aquel momento. Sobre esa base se construyó una carrocería de inspiración aeronáutica, rebajada (surbaissé) y adaptada para competir al máximo nivel. Tras sus aventuras en competición, Dubonnet modificó el coche para circular por carretera, incorporando faros, parabrisas y otros detalles. Con el tiempo, el coche fue pasando de mano en mano, y pese a haber sufrido algunos daños durante la II Guerra Mundial, su estado de conservación es excepcional, y eso explica que alcanzara cifras récord en su última subasta.

Hispano Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924 / Kimball Studios

El premio de Pebble Beach es solo una prueba más del buen hacer de la firma española, que sigue sumando capítulos memorables. Desde el H6C de Dubonnet hasta el Carmen Sagrera, todo responde a una misma filosofía: la de crear coches que dejen huella.