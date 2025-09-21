Atención: Estas son las sanciones que te pueden poner por conducir sin carnet

Tienes que estar alerta y atento a todo cuando estás al volante, porque cualquier despiste puede provocar un accidente de tráfico. Además no puedes realizar ninguna irresponsabilidad, como conducir sin el carnet de conducir. Esta acción puede conllevar hasta un delito penal. Estas son las sanciones que te pueden poner si conduces sin carnet.

Hombre conduciendo un vehículo / DGT

Cuidado con estas infracciones: Las multas más comunes al volante

Como hemos dicho, debes tener mucho cuidado mientras conduces. Según la DGT, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia estando al volante, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Cada año, las distracciones representan el 30% de los siniestros mortales. Además, tienes que tener en cuenta estas infracciones que son peligrosas para la seguridad vial:

Exceso de velocidad: Sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. Recuerda que la tabla de velocidades que verás a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Uso del móvil al volante: La DGT sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

No llevar el cinturón de seguridad: El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, y no utilizarlo es una infracción grave que está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: La única tasa segura es 0,0%. La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre. Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos. Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos. Si reincide, la infracción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada). Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos, y además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito.

Hombre bebiendo alcohol al volante / Getty Images

Las sanciones por conducir sin carnet

Las multas referentes al carnet de conducir se consideran como infracciones graves. Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o teniendo declarada la pérdida de vigencia por agotamiento del crédito de puntos, puede ser muy peligroso. Si no ha habido condena en vía penal, conducir sin carnet puede castigarse con una sanción administrativa muy grave que conlleva una multa de 500 euros, pero puede estar castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, una sanción de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además hay otras sanciones que están unidas al carnet de conducir. Si llevas el permiso caducado, te multarán con 200 euros. Si te has quedado sin puntos en el carnet, esa persona puede incurrir en un delito contra la seguridad vial. Son las mismas sanciones que si no te hubieras sacado el carnet de conducir. También, si conduces por un país extranjero sin haber obtenido su homologación en España, te podrán una multa de 200 euros.

Hombre conduciendo un coche / Getty Images

Circular con un carnet de conducir diferente al requerido no es delito, pero supone una sanción muy grave que puede ser sancionada con una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos. Si estás conduciendo y no llevas el carnet es una infracción leve, porque al conducir es obligatorio llevar encima el permiso y la documentación relativa al vehículo. Esta acción puede ser sancionada con multas de hasta 100 euros. Sin embargo, la DGT no exige que se lleve la documentación en formato físico, por lo que lo puedes llevarlo en formato digital.