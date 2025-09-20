Citroën C3 Aircross: un confortable familiar con opción eléctrica

El Citroën C3 Aircross debuta en el mercado con el confort como elemento distintivo en el competido segmento B-SUV. El nuevo SUV compacto del Doble Chevrón asume elementos clave de esta categoría como el espacio interior o el puesto de conducción elevado para ponerlos al servicio de un mayor nivel de comodidad y bienestar a bordo para todos sus ocupantes.

Esta filosofía se traduce en equipamientos como la arquitectura interior C-Zen Lounge, la suspensión y los asientos Citroën Advanced Comfort o los sistemas de conectividad e infoentretenimiento de última generación. Siempre, con una insuperable relación entre calidad y precio.

Citroën C3 Aircross / Anatol Gottfried

La novedad está en las versiones eléctricas

Aunque está disponible con motor gasolina de 100 CV e híbrido de 145 CV, la gran novedad de este atractivo SUV se centra en las versiones 100% eléctricas, denominadas ë-C3 Aircross. La marca del Doble Chevrón ofrece la posibilidad de escoger entre dos capacidades de batería: 44 kWh con autonomía de hasta 302 km (consumo WLTP de 18,2 kWh/100 km), o bien 54 kWh, con autonomía extendida hasta 400 km y consumo WLTP de 16,1 kWh/100 km.

Los tiempos de recarga en corriente continua son sobresalientes, gracias a una potencia máxima de recarga de 100 kW que permite pasar del 20 al 80% de batería en apenas 26 minutos (100 km en 10 minutos). Ubicado sobre el eje delantero, el propulsor eléctrico rinde 113 CV de potencia y tiene un consumo WLTP de 18,2 kWh/100 km. La velocidad máxima es de 143 km/h y la aceleración 0-100 km/h, de 12,9 segundos.

Citroën C3 Aircross / Anatol Gottfried

Más comodidad y más espacio

Pensado como un auténtico salón sobre ruedas, el habitáculo del Citroën ë-C3 Aircross es todo un referente en materia de confort y amplitud. Su carrocería de 4,39 m de largo (23 cm más que la generación anterior del modelo), 1,79 metros de anchura y 1,66 metros de alto le sitúan en la categoría superior del segmento B-SUV. Adicionalmente, su altura libre al suelo de 193 mm facilita su avance sobre terrenos no asfaltados.

Si la anterior generación del modelo ya era un referente por la comodidad y el espacio del que podía disfrutar en su segunda fila, el nuevo ë-C3 Aircross cuenta ahora con un extraordinario maletero de 460 litros de volumen útil, que puede ampliarse hasta los 1.600 litros, gracias a una modularidad ingeniosa y muy flexible. Todo ello en un habitáculo luminoso en el que disfrutar de cualquier trayecto con el máximo nivel de tranquilidad y confort.

El equipo de diseño del Citroën ë-C3 Aircross ha aprovechado al máximo la altura al suelo que caracteriza a los SUV para llevar más allá el nivel de confort a bordo. Se ha trabajado para hacer más cómoda y sencilla tanto la entrada como la salida del vehículo. La posición de conducción sobreelevada, unida a la configuración del salpicadero y el cuadro de instrumentos Head-Up Display Citroën, ofrece una sensación de seguridad, visibilidad y dominio sobre todo lo que sucede en la carretera y en el entorno.

Interior del Citroën C3 Aircross / Citroën

Confort incomparable

El habitáculo del Citroën ë-C3 Aircross es la última manifestación de la filosofía C-Zen Lounge, un estándar de diseño interior revolucionario, marcado por el espacio y por un alto nivel de equipamiento. El ambiente es acogedor y hogareño y destaca por su óptimo aprovechamiento del espacio y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies.

Los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort son un valor añadido de confort: en el nuevo ë-C3 Aircross incorporan una capa de espuma adicional de entre 10 mm y 15 mm y se ha rediseñado su sujeción lateral, para lograr una sensación cálida y suave sean cuales sean los kilómetros que se deben recorrer.

Los nuevos asientos son un valor añadido de confort / Citroën

Por su parte, la suspensión Citroën Advanced Comfort recurre a la tecnología de amortiguadores con topes hidráulicos progresivos exclusiva de la marca para ofrecer la sensación de viajar en una alfombra mágica. En cada amortiguador dos topes hidráulicos, uno para la compresión y otro para la descompresión, trabajan con el resto de la unión al suelo para suavizar las sacudidas, proporcionando un confort incomparable incluso en superficies accidentadas, con el firme en mal estado.