Semana Europea de la Movilidad
Así transforma la tecnología la movilidad
Desde buscar aparcamiento a cargar tu coche eléctrico, la tecnología hace más eficiente la conducción y ayuda a reducir las emisiones
Fernando Álvarez
Entre los días 16 y 22 de septiembre se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Siete días en los que miles de municipios europeos han organizado actividades para difundir los beneficios del transporte sostenible, como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie, tanto para salud pública como para el medio ambiente.
Este año, bajo el lema “Combina y Muévete”, se destaca la importancia de aprender a compartir los espacios comunes, tanto entre personas como entre las distintas modalidades de transporte. El espacio público compartido es un lugar que fomenta una mayor seguridad vial, reduce la contaminación ambiental y acústica, y que contribuye a mejorar la calidad de vida en nuestros municipios.
Además, el 22 de septiembre se celebrada el Día Sin Coches, jornada que dio origen a esta iniciativa y que tiene como misión encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la app de aparcamiento EasyPark invita a los conductores a abrazar la tecnología y constatar por sí mismos todas las ventajas que esta ofrece en cuanto a mejora de la sostenibilidad, ahorro de tiempo e incluso de dinero.
A la hora de aparcar en una gran ciudad, resulta interesante utilizar algún sistema como Find, una funcionalidad dentro de la app de EasyPark que te indica aquellas calles con mayor probabilidad de encontrar aparcamiento. Además de ahorrar energía, ahorrarás tiempo y ayudarás a reducir las emisiones de CO2.
También puedes optar por reservar una plaza en un parking cerrado. Con EasyPark puedes hacerlo con antelación en su página web y olvídate de deambular por las calles buscando una plaza libre, con el ahorro en emisiones que ello conlleva.
Utiliza la plaza de aparcamiento solo el tiempo necesario, así habrá más rotación y dejarás sitio para el siguiente vehículo. Esto se consigue al utilizar una app como EasyPark, con la que puedes iniciar o extender el tiempo de estacionamiento y abonarlo desde el móvil.
Además, si tienes un coche eléctrico, no olvides que puedes gestionar su recarga desde tu móvil con EasyPark en muchos países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Eslovenia.
