10 consejos para ahorrar combustible y conducir de forma más eficiente

La conducción eficiente y el buen mantenimiento del vehículo son dos elementos clave para reducir de forma significativa el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de una forma real. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, te traemos 10 consejos con los que podrás conseguir un ahorro importante en el consumo de combustible y obtendrás una reducción en las emisiones de tu vehículo.

1.Realiza un mantenimiento regular

Un motor bien cuidado, con filtros limpios y aceite adecuado, funciona de forma más eficiente y consume menos. Por ello, se recomienda realizar un control de los niveles, filtros, limpieza de los inyectores y buen estado de las bujías, así como realizar una diagnosis del motor para detectar averías ocultas que pueden estar provocando un aumento en el consumo y una mayor emisión de gases contaminantes.

2.Revisa la presión de los neumáticos

Se estima que aproximadamente el 20% del consumo de combustible está relacionado con la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Por ello, hay que verificar la presión al menos una vez al mes.

Circular con 1 bar de presión por debajo de lo recomendado puede implicar, según los fabricantes, un gasto adicional equivalente a un depósito de combustible al año. Del mismo modo, llevar una presión excesiva tampoco es aconsejable. Lo ideal es respetar siempre las indicaciones del fabricante, algo que repercute tanto en la seguridad como en el ahorro.

Es importante revisar los neumáticos antes de realizar un viaje / Archivo

3.Usa el aire acondicionado con moderación

Aunque es necesario en algunas ocasiones, su uso excesivo puede incrementar el consumo. Se recomienda ventilar el coche antes de encenderlo y ajustar la temperatura de forma eficiente. El ideal es mantener la temperatura entre 21 y 22 °C.

4.Planifica la ruta

Es importante evitar trayectos innecesarios y elegir el itinerario con menos tráfico. En este sentido, utilizar aplicaciones de navegación puede ayudar a evitar atascos y ahorrar tiempo y combustible.

5.Mantén una velocidad constante

Conducir de forma suave, sin acelerones ni frenazos, reduce el consumo. Usar el control de crucero en autopistas puede suponer un resultado significativo. Por supuesto, siempre y cuando sea posible.

6.Evita el ralentí prolongado

Si vas a estar parado más de 60 segundos, es recomendable apagar el motor. El ralentí consume combustible sin aportar ningún beneficio. Esto no es necesario cuando el vehículo cuenta con el sistema start-stop.

Usar aplicaciones de navegación puede ser de gran ayuda / Archivo

7.Arranca el motor sin pisar el acelerador

En el caso de los motores diésel, se recomienda esperar unos segundos antes de iniciar la conducción para que el aceite llegue de forma adecuada a la zona de lubricación. En los vehículos de gasolina, la marcha debe iniciarse inmediatamente una vez se ha arrancado el motor.

En ambos casos, se recomienda evitar acelerones cuando el motor está todavía frío. Además, en el caso de los coches manuales, se recomienda pasar rápidamente a la segunda marcha una vez se ha iniciado la conducción con la primera velocidad.

8.Utiliza marchas largas

Se recomienda circular el mayor tiempo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. En el caso de necesitar potencia, es recomendable bajar una marcha para no dañar el embrague.

9.Reduce el peso y la resistencia

Se recomienda retirar objetos pesados del maletero y evitar llevar portaequipajes si no son necesarios. Cuanto más ligero es el vehículo, menor es el esfuerzo del motor.

10.La importancia de los aditivos

Según explica Norauto -cadena de mantenimiento integral del automóvil- ,pueden reducir el consumo de combustible entre un 3 y 5% aproximadamente solo con echarlo en el. En este sentido, se pueden encontrar en el mercado aceites con aditivos que mejoran su rendimiento. La cantidad y los tipos de aditivos utilizados contribuyen a la calidad del producto final. No hay que olvidar que el aceite se encarga de lubricar todas las piezas del motor.