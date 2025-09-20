Semana Europea de la Movilidad
10 consejos para ahorrar combustible y conducir de forma más eficiente
Hay una serie de acciones que pueden ayudarte a ahorrar algo de dinero en combustible
Fernando Álvarez
La conducción eficiente y el buen mantenimiento del vehículo son dos elementos clave para reducir de forma significativa el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de una forma real. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, te traemos 10 consejos con los que podrás conseguir un ahorro importante en el consumo de combustible y obtendrás una reducción en las emisiones de tu vehículo.
1.Realiza un mantenimiento regular
Un motor bien cuidado, con filtros limpios y aceite adecuado, funciona de forma más eficiente y consume menos. Por ello, se recomienda realizar un control de los niveles, filtros, limpieza de los inyectores y buen estado de las bujías, así como realizar una diagnosis del motor para detectar averías ocultas que pueden estar provocando un aumento en el consumo y una mayor emisión de gases contaminantes.
2.Revisa la presión de los neumáticos
Se estima que aproximadamente el 20% del consumo de combustible está relacionado con la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Por ello, hay que verificar la presión al menos una vez al mes.
Circular con 1 bar de presión por debajo de lo recomendado puede implicar, según los fabricantes, un gasto adicional equivalente a un depósito de combustible al año. Del mismo modo, llevar una presión excesiva tampoco es aconsejable. Lo ideal es respetar siempre las indicaciones del fabricante, algo que repercute tanto en la seguridad como en el ahorro.
3.Usa el aire acondicionado con moderación
Aunque es necesario en algunas ocasiones, su uso excesivo puede incrementar el consumo. Se recomienda ventilar el coche antes de encenderlo y ajustar la temperatura de forma eficiente. El ideal es mantener la temperatura entre 21 y 22 °C.
4.Planifica la ruta
Es importante evitar trayectos innecesarios y elegir el itinerario con menos tráfico. En este sentido, utilizar aplicaciones de navegación puede ayudar a evitar atascos y ahorrar tiempo y combustible.
5.Mantén una velocidad constante
Conducir de forma suave, sin acelerones ni frenazos, reduce el consumo. Usar el control de crucero en autopistas puede suponer un resultado significativo. Por supuesto, siempre y cuando sea posible.
6.Evita el ralentí prolongado
Si vas a estar parado más de 60 segundos, es recomendable apagar el motor. El ralentí consume combustible sin aportar ningún beneficio. Esto no es necesario cuando el vehículo cuenta con el sistema start-stop.
7.Arranca el motor sin pisar el acelerador
En el caso de los motores diésel, se recomienda esperar unos segundos antes de iniciar la conducción para que el aceite llegue de forma adecuada a la zona de lubricación. En los vehículos de gasolina, la marcha debe iniciarse inmediatamente una vez se ha arrancado el motor.
En ambos casos, se recomienda evitar acelerones cuando el motor está todavía frío. Además, en el caso de los coches manuales, se recomienda pasar rápidamente a la segunda marcha una vez se ha iniciado la conducción con la primera velocidad.
8.Utiliza marchas largas
Se recomienda circular el mayor tiempo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. En el caso de necesitar potencia, es recomendable bajar una marcha para no dañar el embrague.
9.Reduce el peso y la resistencia
Se recomienda retirar objetos pesados del maletero y evitar llevar portaequipajes si no son necesarios. Cuanto más ligero es el vehículo, menor es el esfuerzo del motor.
10.La importancia de los aditivos
Según explica Norauto -cadena de mantenimiento integral del automóvil- ,pueden reducir el consumo de combustible entre un 3 y 5% aproximadamente solo con echarlo en el. En este sentido, se pueden encontrar en el mercado aceites con aditivos que mejoran su rendimiento. La cantidad y los tipos de aditivos utilizados contribuyen a la calidad del producto final. No hay que olvidar que el aceite se encarga de lubricar todas las piezas del motor.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz
- Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que ofrece esta empresa española
- Hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú