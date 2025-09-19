A subasta un Ferrari y un Mercedes a precio de ganga, incautados por narcotráfico

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD), que depende del Ministerio de Sanidad, es la encargada de gestionar los bienes incautados por el tráfico de drogas. El portal online Escrapalia, saca a subasta los vehículos embargados, un Ferrari FF y un Mercedes-Benz Clase G, dos coches de lujo, con un precio de salida desde 150 euros cada uno. El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destinará a revertir los daños ocasionados en la sociedad por las drogodependencias y el narcotráfico (programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de estas personas).

El Ferrari FF, un ejemplo del Cavallino Rampante

Uno de los coches que se subastan es el Ferrari FF, un deportivo Gran Turismo de cuatro plazas, que cambió el concepto de un vehículo ‘Sport’. Su primera matriculación fue en 2012, tiene etiqueta C y llega a alcanzar los 335 km/h. El Ferrari FF tiene un motor V12 y una potencia de 660 CV a 8.000 revoluciones por minuto. Este deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y de 0 a 200 en 11 segundos, y consume 15,4 litros por cada 100 kilómetros.

El Ferrari FF mide 4,907 metros de largo, 1,953 de ancho y 1,379 metros de alto, y pesa 1.880 kilos. Este deportivo de tres puertas monta una Unidad de Transferencia de Potencia (Power Transfer Unit, PTU) para las ruedas delanteras, que va conectada directamente al motor y está situada sobre el eje delantero. Esto permite un ahorro del 50% de peso en comparación con los sistemas de tracción a las cuatro ruedas tradicionales, y mantener un centro de gravedad bajo. La PTU es el principal componente mecánico del 4RM y gestiona la diferencia entre la velocidad de giro del motor y de las ruedas. El Ferrari FF tiene una caja de cambios F1 de doble embrague que combina el placer de conducir con una transmisión secuencial con una automática.

El Ferrari FF que se subasta / Escrapalia

El estilo del Ferrari FF está creado por Pininfaria y es innovador, pero conservando el característico estilo del Cavallino Rampante. Este deportivo combina un diseño compacto con sutiles voladizos, suaves perfiles redondeados y una musculatura imponente. Además, en el interior hay cuatro asientos amplios con un volante que incorpora el botón de arranque del motor, los intermitentes, las dos levas del cambio F1 (subir y bajar de marcha) y el botón de la suspensión. El chasis del Ferrari FF es un 10% más ligero que el de la generación anterior y destaca el tamaño de su maletero de 450 litros.

El Ferrari FF ya no se fabrica, pero su precio en el mercado de coches usados ronda los 150.000 euros. El modelo en venta es un vehículo afectado por inundación, que se subasta a partir de 150 euros.

Un Ferrari FF por la parte trasera / Ferrari

El Mercedes-Benz G 63 AMG, la bestia en la carretera

Este todoterreno de Mercedes es de lujo y de alta potencia. Tiene un motor V8 biturbo, con una potencia de 585 CV, y acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos. Su primera matriculación fue en 2014 y tiene la pegatina medioambiental C. El Mercedes-Benz G 63 AMG consume 14,8 litros por cada 100 kilómetros y llega a alcanzar los 220 km/h.

El Mercedes-Benz G 63 AMG que se subasta / Escrapalia

El todoterreno de la firma alemana mide 4,873 metros de largo, 2,187 de ancho y 1,976 metros de alto, es de 5 plazas y tiene una capacidad de 640 litros de maletero. El diseño con elementos de fibra de carbono realza el exterior y también tiene llantas de AMG forjadas de 22 pulgadas. El Mercedes-Benz G 63 AMG está equipado para terrenos difíciles con la suspensión AMG Active Ride Control y modos de conducción exclusivos Off-Road. Este todoterreno cuenta con faros Multibeam Led adaptativos que iluminan la carretera según la situación, gracias a funciones de luz inteligentes.

El precio del Mercedes G 63 AMG ronda los 220.000 euros y el todoterreno que se subasta es un vehículo afectado por la Dana, con 42.292 kilómetros, pero se desconoce el tiempo que lleva parado. Este 4x4, al igual que el deportivo Ferrari FF, se subasta desde 150 euros.