Industria
Stellantis estrena el primer prototipo de vehículo con batería inteligente
El sistema IBIS simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de componentes separados del cargador y el inversor
Fernando Álvarez
Stellantis, en colaboración con Saft (filial de TotalEnergies), ha presentado un innovador prototipo de vehículo con tecnología IBIS, un proyecto de investigación colaborativa con sede en Francia destinado a desarrollar un sistema de almacenamiento de energía y conversión eléctrica más eficiente, sostenible y rentable.
Con las pruebas en carretera ya en marcha, este hito supone un gran avance en la electrificación para aplicaciones de energía móvil y estacionaria.
Nueva era en el diseño de sistemas de propulsión eléctricos
El primer vehículo eléctrico de batería (BEV) totalmente funcional equipado con IBIS es un nuevo Peugeot E-3008, construido sobre la plataforma STLA Medium. Este prototipo es el resultado de años de diseño, modelado y simulación por parte de Stellantis y Saft, con el apoyo de E2-CAD, Sherpa Engineering y las principales instituciones de investigación francesas, como el CNRS, la Université Paris-Saclay y el Institut Lafayette.
Desde mediados de 2022, está en funcionamiento un primer prototipo de IBIS para aplicaciones estacionarias que ha permitido validar conceptos técnicos clave y generar numerosas patentes. La transición a un prototipo móvil representa un gran avance en el desarrollo del sistema.
¿Cómo funciona?
IBIS reinventa el sistema de propulsión eléctrico al incorporar funcionalidades de inversor y cargador directamente en la batería, independientemente de su composición química o la aplicación.
Esta arquitectura admite tanto corriente alterna (CA) como corriente continua (CC), suministrando energía eléctrica directamente al motor o a la red, al tiempo que alimenta la red de 12V del vehículo y los sistemas auxiliares. Algunas de sus ventajas principales son:
- Eficiencia y rendimiento: Hasta un 10% de mejora en la eficiencia energética y un 15% de aumento de potencia (172 kW frente a 150 kW) con el mismo tamaño de batería.
- Ahorro de peso y espacio: Reduce el peso del vehículo en unos 40 kg y libera hasta 17 litros de volumen, lo que permite una mejor aerodinámica y flexibilidad de diseño.
- Carga más rápida: Los primeros resultados muestran una reducción del 15% en el tiempo de carga junto con un ahorro de energía del 10%.
- Mantenimiento simplificado: servicio más fácil y mayor potencial para la reutilización de baterías de segunda vida tanto en aplicaciones automotrices como estacionarias.
"Este proyecto refleja nuestra creencia de que la simplificación es innovación. Al replantearnos y simplificar la arquitectura del tren motriz eléctrico, la estamos haciendo más liviana, más eficiente y más rentable. Estos son los tipos de innovaciones que nos ayudan a ofrecer vehículos eléctricos mejores y más asequibles a nuestros clientes" declara Ned Curic, director de ingeniería y tecnología de Stellantis
La fase 2 del proyecto comenzó en junio de 2025 con el apoyo continuo del gobierno francés a través de France 2030. Ahora, la atención se centra en las pruebas en condiciones reales de conducción, lo que podría allanar el camino para la integración de la tecnología IBIS en los vehículos de producción de Stellantis para finales de la década.
Más allá de la automoción, la arquitectura IBIS es prometedora para una amplia gama de aplicaciones, como el ferroviario, el aeroespacial, el marino y los centros de datos, lo que subraya el compromiso de Stellantis y Saft con la electrificación escalable y sostenible.
"El proyecto IBIS es un poderoso testimonio del liderazgo en innovación de Saft. Al integrar la tecnología IBIS en nuestras aplicaciones de próxima generación, estamos desbloqueando una nueva era de soluciones energéticas inteligentes, flexibles y sostenibles. Saft continúa liderando el camino en investigación avanzada, ofreciendo soluciones rentables a largo plazo adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado" declara Hervé Amossé, vicepresidente ejecutivo de sistemas de almacenamiento de energía de Saft.
