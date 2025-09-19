A partir de octubre habrá un nuevo MG HS en el mercado, con etiqueta Eco y sin tener que enchufarlo

El próximo 1 de octubre el catálogo de MG se amplía con la llegada del nuevo MG HS Hybrid+. Tendrá la etiqueta Eco de la DGT y es una apuesta perfecta para aquellos que quieran empezar a coquetear con la electrificación sin dar aún el salto a depender de un enchufe.

Motor híbrido de 225 CV

Una de las novedades que trae consigo el nuevo MG HS Hybrid+ es su tren motriz. El sistema combina un motor de gasolina 1.5 turbo de 105 kW (143 CV) con un potente motor eléctrico de 146 kW, un generador y una batería de 1,8 kWh refrigerada por agua. Este último detalle no es menor: la refrigeración líquida mejora la eficiencia térmica hasta un 300% frente a sistemas que utilizan aire, lo que se traduce en mayor estabilidad y durabilidad.

Nuevo MG HS Hybrid+ / MG

Uno de los elementos más destacables es su sistema eléctrico de alta tensión (350V), el doble que la media del segmento, lo que permite una entrega de potencia más rápida, mejor regeneración de energía y mayor capacidad para circular en modo eléctrico.

La potencia combinada alcanza los 225 CV, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos. Además, estrena una caja de cambios automática de dos velocidades, ofreciendo una conducción suave, silenciosa y co nbuena respuesta de lmotor al pisar el acelerador.

Tecnología y habitabilidad

La tecnología Hybrid+ desarrollada por MG representa un avance respecto a los sistemas híbridos convencionales. El nuevo MG HS Hybrid+ presume de un consumo medio de 5,5 l/100 km y unas emisiones de CO₂ de solo 126 g/km (WLTP). La batería, junto a la alta capacidad del sistema eléctrico, permite circular en modo completamente eléctrico en trayectos urbanos, lo que lo posiciona como una opción eficiente y adaptada a las restricciones de movilidad.

Nuevo MG HS Hybrid+ / MG

En el habitáculo, el nuevo HS mantiene el enfoque de la marca de ofrecer calidad premium a un precio accesible. El salpicadero luce dos pantallas de 12,3 pulgadas: una para la instrumentación digital (con tres modos de visualización) y otra para el sistema de infoentretenimiento, compatible con Android Auto y Apple CarPlay y con acceso a servicios online como Amazon Music, navegación en tiempo real o actualizaciones de tráfico. Las versiones más equipadas añaden cámara 360 grados y carga inalámbrica.

Como SUV que es, el nuevo MG HS Hybrid+ no descuida la habitabilidad. Promete espacio en las plazas traseras, múltiples huecos portaobjetos y un maletero con 507 litros de capacidad.

Nuevo MG HS Hybrid+ / MG

Toda la gama HS ha sido certificada con cinco estrellas Euro NCAP, con especial relevancia en protección infantil, en parte gracias a un completo paquete de asistentes a la conducción. El sistema MG Pilot incluye hasta 16 tecnologías de seguridad activa, entre ellas:

Control de crucero adaptativo (ACC)

Frenado automático de emergencia (AEB)

Asistente de mantenimiento de carril (LKA)

Detección de ángulo muerto (BSD)

Alerta de tráfico cruzado con frenado (RCTB)

Sistema de vigilancia de la somnolencia (DMS)

Nuevo MG HS Hybrid+ / MG

Va a haber dos versiones, Comfort y Luxury. Todavía no se conoce el precio, pero viendo el catálogo de la marca, podría estar alrededor de los 30.000 euros sin descuentos.