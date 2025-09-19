Mitsubishi estrena el nuevo Eclipse Cross, su primer SUV 100% eléctrico

Mitsubishi Motors Europe continúa su programa de lanzamiento con su primer SUV 100% eléctrico en el mercado: el nuevo Eclipse Cross.

En un segmento que impulsa el mercado europeo, el nuevo Eclipse Cross está totalmente desarrollado para competir, suponiendo un punto de inflexión para la marca al apostar por la electrificación total, y siendo el primer BEV desde el pionero i-MiEV, el primer vehículo eléctrico del mundo en entrar en producción en serie.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Creado en Europa, este SUV-C familiar está diseñado para la conducción, tanto para los desplazamientos de casa al trabajo como para aventuras de larga distancia, gracias a su autonomía de más de 600 km con una sola carga.

“Se trata del primer BEV de Mitsubishi en Europa desde el pionero i-MiEV, nuestro primer vehículo eléctrico en entrar en producción en serie, lo que lo convierte en un modelo esencial que desempeñará un papel clave en nuestro camino hacia la electrificación en Europa” afirma Frank Krol, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Motors Europe.

Robustez en su exterior

El nuevo Eclipse Cross rebosa carácter, con una apariencia robusta gracias a su frontal y sus dimensiones (4.4 m de largo, 1.8 m de ancho y 1.5 m de alto). Su parrilla en forma de panal simboliza la nueva era de Mitsubishi, en la que trata de transmitir esa sensación de fuerza y sofisticación que despunta en el segmento de los SUV compactos.

Nos encontramos con un perfil ágil, llamativo y realzado por las llantas, que pueden ser de 19" o 20" según decidamos configurar. En la parte trasera, las luces también expresan esa solidez que busca mostrar la marca en todo el vehículo.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Dependiendo del acabado (Kaiteki y Kaiteki+), podremos elegir entre una variada gama de detalles exteriores en negro brillante, cromo satinado y gris acero realzan la fuerza del vehículo, desde la parrilla y la placa protectora hasta los raíles del techo y las molduras laterales.

En cuanto a la paleta de colores, podremos elegir entre Gris Volcanic, Blanco Crystal, Azul Sapphire, Rojo Sunrise y Negro Onyx.

Modernidad, amplitud y funcionalidad

El interior del nuevo Eclipse Cross combina funcionalidad y lujo para crear un habitáculo que acoge a aquel que sube en él. Los materiales optimizados y los detalles aportan esa modernidad y amplitud que el pasajero busca, mientras la iluminación ambiental LED y el techo de cristal electrocrómico realzan un poco más su carácter.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

La pantalla de infoentretenimiento vertical de 12,3" es la interfaz central de la experiencia de digitalización en el interior. Ofrece la información de forma clara e instantánea y, gracias a la barra de navegación, simplifica el acceso y el desplazamiento por los distintos datos y funciones.

El maletero tiene una capacidad de 545 litros, pero si reclinamos los asientos traseros la capacidad máxima de carga en la parte trasera asciende hasta los 1.670 litros, espacio más que suficiente para albergar todo lo necesario para cualquier aventura.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Potencia y rendimiento

El Eclipse Cross ofrecerá un tren de tracción con dos opciones de batería para satisfacer las diversas necesidades cotidianas; desde su lanzamiento estará disponible una versión de largo alcance de 87 kWh, que otorgará una autonomía de 600 km, y en 2026 se lanzará una versión de autonomía media de 60 kWh.

En la motorización de esta primera versión del Eclipse Cross hablamos de 160 kW (220 CV) y 300 Nm, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 8,4 segundos.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Con todo ello, Mitsubishi ofrece una garantía de fábrica de 5 años o 100.000 km, más tres años adicionales de cobertura condicional ampliada, lo que suma un total de 8 años o 160.000 km.