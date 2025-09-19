Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Son fiables los coches chinos? Según su garantía oficial, sí

Te mostramos los años de garantía oficial de las principales marcas de coches chinos que venden sus vehículos en España, para que te hagas una idea de su fiabilidad

Seres es la marca de coches chinos que mas años de garantía ofrece, como es el caso del Seres 5

Edgar Vivó

La mayor preocupación de una persona que se compre un coche chino es: ¿cuánto me va a durar? La juventud de estas marcas y, sobre todo, el bajo coste de sus coches hace que el cliente desconfíe de su fiabilidad a medio e, incluso, corto plazo. Un miedo que las formas chinas tratan de disipar ofreciendo garantías que en muchos casos superan a las de marcas automovilísticas europeas y japonesas, con una contrastada trayectoria y una calidad fuera de toda duda.

Mientras muchas marcas tradicionales siguen ancladas en los 3 o 4 años legales (aunque hay excepciones que llegan hasta los 10 años), los fabricantes chinos están ofreciendo hasta 8 años, siendo Seres la marca china que más años de grantía ofrece con esta cifra, y otros tantos años de cobertura para la batería en la mayoría de los casos, y con alcance de hasta 800.000 km en el caso de BYD y Maxus.

BYD es la marca que más kilómetros ofrece de garantía para sus baterías, con hasta 800.000 kilómetros

Este despliegue de garantías no es un gesto simbólico: es una declaración de intenciones. Si no confiasen en la fiabilidad de sus productos, no asumirían ese riesgo comercial. ¿O quizá se pueden permitir ir a pérdidas para convencer a los compradores occidentales?

En un mercado como el español, donde muchas personas todavía desconfían de lo que viene de China en materia de automoción, apostar por una garantía tan extensa es una forma clara de demostrar que esos coches están hechos para durar. Es, en cierto modo, una forma de gritar "confía en mí" sin necesidad de palabras.

Jaecoo 7 SHS

Lo interesante es que esta estrategia no está limitada a una o dos marcas. Se trata de un patrón generalizado en el conjunto de fabricantes de origen chino que operan en España, desde los más conocidos hasta los recién llegados. No hay dos que ofrezcan lo mismo, pero casi todos se mueven en cifras muy por encima de la media del sector. Y no hablamos solo de eléctricos, sino también de modelos térmicos e híbridos enchufables. La garantía se ha convertido en uno de los principales argumentos comerciales de los coches chinos, tanto para atraer a compradores nuevos como para ganar valor en el mercado de segunda mano.

A continuación, desglosamos en detalle qué ofrece cada marca en 2025. El criterio para ordenar la lista es claro: número de años de garantía total del coche, de mayor a menor. No se trata solo de la batería o de componentes específicos: lo que interesa al consumidor es saber cuántos años puede circular con tranquilidad total antes de que cualquier problema quede fuera de cobertura. Y en ese terreno, los fabricantes chinos han dado un paso adelante muy serio.

Garantía de las marcas de coches chinos en España

Marcas de coches chinos con 8 años de garantía total

Seres — Hasta 8 años o 150.000 km

Batería: incluida en los 8 años.

Marcas de coches chinos con 7 años de garantía total

MG — Hasta 7 años o 150.000 km

Batería: 7 años o 150.000 km

Omoda — Hasta 7 años o 150.000 km

Batería: incluida dentro de los 7 años.

Jaecoo — Hasta 7 años o 150.000 km

Batería: incluida dentro de los 7 años.

Ebro — Hasta 7 años o 150.000 km

Batería: 8 años o 160.000 km.

DFSK— Hasta 7 años o 150.000 km

Marcas de coches chinos con 6 años de garantía total

BYD — Hasta 6 años o 150.000 km

Batería: 8 años o 200.000 km.

Marcas de coches chinas con 5 años de garantía total

Aiways — Hasta 5 años o 150.000 km

Batería: 8 años o 150.000 km.

Xpeng 5 años o 120.000 km

Batería: 8 años o 160.000 km.

BAIC5 años o 100.000 km

DR Automobiles 5 años o 100.000 km

Batería: 8 años o 100.000 km.

EVO 5 años o 100.000 km

Maxus 5 años o 100.000 km

Batería: 8 años o 200.000 km.

Voyah5 años o 100.000 km

Batería: 8 años o 160.000 km.

Livan5 años o 100.000 km

Marcas de coches chinas con 4 años de garantía total

Lynk & Co4 años o 120.000 km

Batería: 8 años o 160.000 km.

Marcas de coches chinas con 3 años de garantía total

Foton 3 años sin límite de km.

Confianza y cobertura a largo plazo

Frente al mito de la supuesta baja fiabilidad de los coches chinos, los datos son contundentes: la mayoría de marcas ofrecen garantías similares e, incluso, por encima de la media del mercado europeo. Con coberturas de 6, 7 y hasta 8 años en todo el coche, sumadas a garantías de batería de hasta 200.000 km, los fabricantes asiáticos no solo igualan a los europeos, sino que los superan claramente en tranquilidad para el comprador.

Ebro S400

Para una industria joven en nuestro mercado, esta es una de sus mejores cartas de presentación: si apuestan por garantías largas es porque confían en sus coches, y ese es un mensaje directo al consumidor que busca fiabilidad sin sorpresas.

¿Son fiables los coches chinos? Según su garantía oficial, sí

