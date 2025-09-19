Mucho ojo con este recién llegado: Baic X55

Cuando el Baic X55 aterrizó en el mercado español, lo hizo con argumentos de sobra para captar la atención: diseño moderno, motor turbo de 177 CV, mucho equipamiento de serie y un precio ajustado. Ahora, tras su presentación oficial y una primera toma de contacto, podemos confirmar que la propuesta de la firma china es aún más completa de lo que parecía sobre el papel. El dossier técnico aporta datos interesantes, pero sobre todo, la experiencia directa nos deja sensaciones que merecen ser contadas.

Mucha potencia y consumo cercano al homologado

El X55 monta un bloque 1.5 turboalimentado de 177 CV y 305 Nm, gestionado por un cambio automático de doble embrague y siete velocidades (7DCT). Esta mecánica, bautizada como Magic Core 1.5T, ha sido reconocida con el premio “China Heart Ten Best Engine Award”, gracias a su eficiencia térmica, su fiabilidad y su desarrollo conjunto con la firma alemana Meta. El motor emplea ciclo Miller y turbo VGT, logrando una eficiencia del 39,2%, una cifra notable en un propulsor de gasolina.

Perfil del Baic X55 / Vicente Montoro

Durante nuestra prueba, que combinó autopista, carretera secundaria y tráfico urbano, el consumo medio real fue de 8,2 l/100 km, una cifra muy cercana a los 8,0 l/100 km homologados en ciclo WLTP. Además, en condiciones de tráfico normal, el coche mostró un funcionamiento suave, con un buen aislamiento mecánico (solo 57,5 dB al ralentí) y una entrega de potencia progresiva.

Confort de marcha y acabados por encima de lo esperado

El X55 no busca un comportamiento deportivo, sino un equilibrio orientado al confort. En ese sentido, las suspensiones tienen un tarado blando, que absorbe bien las irregularidades y favorece los viajes largos, sobre todo en familia. Nos sorprendió el nivel de aislamiento del habitáculo, que se siente bien rematado, con materiales agradables al tacto y un buen ensamblaje general.

Eso sí, echamos en falta algunos mandos físicos, especialmente para funciones de uso frecuente como la climatización o el audio. Todo se gestiona desde la pantalla, y aunque el sistema es intuitivo y fluido, habría sido un acierto mantener accesos rápidos para esas funciones.

Seguridad estructural y conducción semiautónoma real

Uno de los puntos fuertes del Baic X55 es la seguridad. El modelo incorpora la tecnología Saab Safe Cage, heredada de la antigua firma sueca, que garantiza una alta rigidez torsional en la célula del habitáculo. A esto se suma un amplio paquete de ayudas a la conducción, que lo posiciona al nivel de segmentos superiores.

Baic X55 / Vicente Montoro

El X55 cuenta con conducción semiautónoma de nivel SAE 2, gracias a un sistema formado por 1 radar de ondas milimétricas Bosch, 5 cámaras y 12 sensores ultrasónicos. Durante la prueba, pudimos comprobar que el funcionamiento del control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril es especialmente suave y poco intrusivo. Además, entre las más de 20 funciones ADAS, destacan:

Asistente de atascos (TJA)

Detector de fatiga por presión en el volante

Cámara 360º con grabación desde el volante

Freno automático de emergencia (AEB)

Cambio automático de luces largas/cortas

Alerta de colisión frontal (FCW)

Control de descenso en pendientes (HDC)

Detector de ángulo muerto (BSD)

Grabadora de eventos (EDR) , que registra datos clave en caso de accidente

, que registra datos clave en caso de accidente Interior tecnológico, amplio y funcional

El habitáculo del Baic X55 es otro de sus puntos fuertes. Dos pantallas de 10,2 pulgadas —una para la instrumentación, otra para el infoentretenimiento— presiden un salpicadero bien resuelto. Hay refrigerador en el reposabrazos, una iluminación ambiental multicolor, tomas USB repartidas en todo el coche y materiales que transmiten buena calidad.

Los asientos delanteros son eléctricos, con memoria, calefacción y ventilación, y cuentan con una función de bienvenida que desplaza automáticamente el asiento al entrar o salir del vehículo. Detrás, los respaldos son abatibles 60/40 y regulables en inclinación. El maletero ofrece 350 litros, incluye doble fondo, toma de 12V y un portón trasero eléctrico configurable desde la pantalla, algo muy útil si aparcamos en garajes con poca altura.

Interior del Baic X55 / Vicente Montoro

El climatizador automático bizona incluye funciones poco habituales en este segmento: filtro CN95, sistema de purificación PM2.5, ionizador de aire (ION) y control de calidad del aire (AQS). Durante la prueba, el sistema demostró una respuesta rápida y constante, incluso al exponer el coche a pleno sol. También destaca el techo panorámico de 0,81 m², que se abre sobre las plazas delanteras y se cierra automáticamente en caso de lluvia.

Multimedia completo, pero sin Android Auto

En cuanto a conectividad, el SUV chino ofrece Apple CarPlay y CarbitLink. Este último permite reflejar la pantalla de un móvil Android, pero no ofrece la experiencia de integración completa de Android Auto. Es un punto mejorable, especialmente para quienes valoren una interfaz más conectada. Por lo demás, el sistema incluye Wi-Fi, Bluetooth, navegación, control por voz y una respuesta táctil muy fluida.

Cuadro de instrumentos del Baic X55 / Vicente Montoro

Un detalle curioso: desde el volante se pueden tomar fotos o grabar vídeos con una pulsación corta o larga, ideal para dejar constancia de algún incidente o simplemente capturar un paisaje sin soltar las manos del volante.

Precio cerrado y con todo incluido

El Baic X55 parte de 31.995 euros al contado, o 28.995 euros si se financia la compra, con todo el equipamiento incluido y sin versiones ni packs opcionales. Una estrategia clara: un único acabado muy completo, para competir con una relación calidad-precio difícil de igualar. La garantía también refuerza esa confianza: 5 años o 100.000 km.

Baic no solo entra en España con un SUV bien armado; lo hace con una propuesta que mezcla diseño, confort, tecnología y un motor solvente que ha sido premiado. Pero más allá de la ficha técnica, tras probarlo, podemos decir que el X55 es un SUV que cumple y sorprende, sobre todo por su nivel de equipamiento y por cómo rueda. Aún quedan retos, como pulir detalles de ergonomía o mejorar la conectividad con Android, pero el conjunto es más que convincente.