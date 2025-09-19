4 claves para no romper el embrague de tu coche

La duración de un embrague en un cambio manual depende principalmente del uso que le demos. Un incorrecto manejo puede hacer que lo tengamos que cambiar incluso con menos de 50.000 kilómetros, mientras que si se maneja de forma adecuada y se cuida correctamente podría llegar a durar toda la vida útil del vehículo.

Sin embargo, estos son los casos más extremos, ya que por lo general con un uso mixto del coche, el embrague suele cambiarse en torno a los 150.000 kilómetros. Si quieres sobrepasar esta barrera lo mejor es que sigas esta serie de consejos:

Cómo desembragar correctamente

La manera correcta de hacerlo es con contundencia y hasta el final de su recorrido, lo que podría llamarse “pisar a fondo”. Sólo en ese momento se debe engranar la marcha, ya que si se hace despacio o sin apurar el recorrido, podemos “rascar” cuando tratemos de meter la marcha, lo que supone un gran desgaste para los elementos del mecanismo por el roce.

Es importante cambiar cuando tengamos el pedal bien pisado para no dañar el embrague / Archivo

Forma adecuada de embragar

Una vez se ha introducido la marcha, y al contrario que en la primera acción, se debe soltar el pedal del embrague de forma suave y progresiva para dejar que la marcha se acople correctamente con la velocidad de rotación del motor. Si se suelta de golpe se estará forzando el acoplamiento con lo que sufriremos un “tirón”, que de nuevo supone un gran perjuicio para los elementos de desgaste del embrague. Además, el pedal se debe soltar por completo tras engranar una marcha.

No dejar el pie en el pedal

Una vez se ha engranado la marcha correctamente y soltado el pedal por completo, se debe llevar el pie al reposapiés que los vehículos tienen en el margen izquierdo, junto al pedalier. Así se evita dejarlo encima del pedal, ya que esta es la principal causa de desgaste del embrague. El simple peso del pie sobre el mecanismo ya hace que se mantenga el sistema en un semi desacoplamiento que es fatal para los engranajes del embrague, ya que están en continuo roce.

Soltar el pedal en los semáforos

Otra situación que desgasta mucho el embrague es dejar el pedal pisado cuando se detiene el vehículo en breves periodos de tiempo, como en los atascos o en los semáforos. Aunque sea una detención corta, lo ideal es poner el punto muerto y soltar el pedal, ya que si mantenemos la marcha puesta y estamos con el pedal pisado para que no avance el vehículo, estamos forzando el mecanismo cuando no es necesario.

Si cumplimos con estos consejos y manejamos el sistema con delicadeza y eficacia, podemos alargar la vida útil del embrague ahorrándonos los alrededor de mil euros que puede costar la sustitución de este mecanismo.