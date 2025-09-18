Aunque la historia de Škoda está repleta de coches prácticos, también ha fabricado varios modelos pensados exclusivamente para el disfrute. Uno de los más distintivos y verdaderamente originales es la pick-up Felicia Fun, que siguió los pasos de conceptos anteriores como el Favorit 781 Tremp y el Favorit Fun. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, llevó la idea del “Škoda de playa” hasta la producción en serie.

El resultado fue un automóvil de culto: uno de los coches de serie más poco convencionales que Škoda ha fabricado jamás. Ahora, el diseñador francés Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería el Felicia Fun hoy en día a través de la lente de Modern Solid.

“El coche original era pura diversión. No se tomaba en serio a sí mismo y destacaba, incluso para los estándares de Škoda. Para un proyecto paralelo desenfadado en mi tiempo libre, era una elección obvia”, explica el diseñador francés.

Škoda Felicia Fun: un divertido icono reinventado / Skoda Auto

La diversión se une al realismo

Julien abordó su estudio con una mentalidad realista, evitando cualquier exageración excesiva del lado excéntrico del original. De hecho, en la fase en la que desarrolló su idea, no era posible incluir la partición trasera deslizante eléctricamente ni la segunda fila de asientos -características distintivas del modelo original-. Aunque el concepto podía acomodarlas sin duda, su prioridad al esbozar el diseño era capturar el «ambiente playero y moderno» en una forma que encajara de manera natural en la gama actual de Škoda.

El mítico Felicia Fun

La peculiar pick-up Felicia Fun fue fabricada por Škoda Auto en su planta de Kvasiny entre 1997 y 2000. Basada en la pick-up Felicia estándar, presentaba varios elementos únicos, entre los que destacaba la partición trasera deslizante situada detrás de los asientos delanteros que, al desplazarse hacia la plataforma de carga, creaba espacio para dos asientos adicionales al aire libre que podían cubrirse con un techo de lona.

El modelo también lucía un distintivo alerón en el portón trasero. Aunque estaba disponible en tres combinaciones de colores, todas las carrocerías estaban pintadas de amarillo -los clientes solo podían elegir entre amarillo, verde o naranja para los parachoques, los embellecedores de los guardabarros, los umbrales laterales, el alerón y otros detalles-. Con solo 4.216 unidades fabricadas, sigue siendo uno de los modelos modernos más raros de Škoda.

El Modern Solid Felicia Fun de Julien presenta una parte delantera claramente inspirada en los actuales vehículos eléctricos de la marca / Skoda Auto

Una versión totalmente renovada

El Modern Solid Felicia Fun de Julien presenta una parte delantera claramente inspirada en los actuales vehículos eléctricos de la marca y, en particular, en el concepto Vision 7S. La parrilla Tech-Deck Face se combina con unos delgados faros LED en forma de T, al igual que en la parte trasera, donde ha añadido un toque divertido: luces traseras rosas con una barra de luces LED de estilo años 90 que las une. El color rosa también aparece en el logotipo, el tintado de las ventanas, los detalles de las llantas y los detalles del parachoques.

Sin embargo, las proporciones son totalmente modernas: postura ancha, ruedas grandes con cubiertas aerodinámicas y parachoques, pasos de rueda y molduras en negro.

En el interior, el diseño hace un guiño a la época del modelo original con una pantalla que ocupa todo el ancho del salpicadero y muestra gráficos retro de videojuegos. Su diseñador ni siquiera la imaginó como una pantalla LCD u OLED típica, sino como una reinterpretación moderna de los antiguos monitores CRT.

El diseñador francés Julien Petitseigneur junto al Felicia Fun original / Skoda Auto

Un ejercicio creativo asistido por IA

Julien también utilizó herramientas más actuales para hacer realidad su visión retro-moderna. “Lo vi como una oportunidad para experimentar con herramientas de IA”, explica, y añade algunos detalles: “Investigué sobre el coche, luego probé diferentes indicaciones y las ajusté en la IA para crear conceptos iniciales que capturaran el espíritu del original. Esto me permitió explorar rápidamente posibles direcciones y decidir cómo proceder”.

Una vez satisfecho con los resultados de la lluvia de ideas generados por la IA, Julien desarrolló los detalles a mano: “Los resultados de la IA siempre son bastante aproximados, más bien como bocetos. Apliqué mi propio estilo al concepto elegido y lo perfeccioné minuciosamente”, explica.