El MG HS ya está disponible con motor híbrido y etiqueta ECO en su versión Hybrid+

MG sigue ampliando su catálogo en España, lo que sin duda es una buena noticia para los automovilistas, ya que suelen ser propuestas que encajan bastante bien en el contexto actual del mercado: coches accesibles, muy equipados y con tecnologías eficientes. El último en llegar es el MG HS Hybrid+, una versión híbrida autorrecargable (HEV) que completa la gama del SUV compacto de la marca, junto a las variantes de gasolina y enchufable.

MG HS HEV Hybrid+ / MG

Este nuevo HS es el tercer modelo híbrido con etiqueta ECO de MG, tras el MG3 y el ZS Hybrid+, y llega con argumentos bastante sólidos: 225 CV de potencia, un consumo homologado de 5,5 litros/100 km y un equipamiento que lo coloca en buena posición frente a rivales directos.

El sistema de propulsión del HS Hybrid+ está compuesto por un motor de gasolina 1.5 de 143 CV (105 kW), un motor eléctrico de 198 CV (146 kW) y una batería de 1,8 kWh, todo ello gestionado por una transmisión automática de dos velocidades. En total, entrega 225 CV de potencia combinada, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Todo esto se combina con una caja de cambios de dos velocidades que segura una entrega de potencia directa, y un destacable silencio de marcha.

MG HS HEV Hybrid+ / MG

También destaca por su sistema eléctrico. La batería, por ejemplo, está refrigerada por agua, lo que mejora la gestión térmica respecto a otros híbridos con refrigeración por aire. Y la tensión del sistema eléctrico es de 350 voltios, el doble de lo que suele ser habitual en este tipo de vehículos. Esto se traduce en una mayor capacidad de regeneración y una respuesta más contundente del motor eléctrico.

Generoso equipamiento

En el interior, el HS Hybrid+ sigue la línea habitual de MG: ofrecer una buena cantidad de tecnología sin que eso suponga complicar la experiencia de uso. El salpicadero está presidido por dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación, configurable según el modo de conducción, y otra para el sistema multimedia.

El sistema de infoentretenimiento incluye servicios conectados, como el tráfico en tiempo real, previsión del tiempo o acceso a Amazon Music. También cuenta con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, como no podía ser de otra forma hoy en día. En las versiones más equipadas hay incluso cámara de visión 360º y carga inalámbrica para el móvil.

Interior del MG HS HEV Hybrid+ / MG

En cuanto a la calidad percibida, la marca asegura que se nota un buen cuidado en los materiales, en los ajustes, y en los pequeños detalles. El nuevo volante de tres radios, la palanca de cambios más estilizada o los revestimientos suaves al tacto aportan una sensación más cuidada.

Las plazas traseras son generosas, tanto en espacio para las piernas como en anchura. Y el maletero ofrece 507 litros de capacidad, una cifra razonable para el día a día de una familia media.

Máxima seguridad

Uno de los puntos fuertes del MG HS, y que se mantiene en esta versión Hybrid+, es el equipamiento de seguridad de serie. Todas las versiones han obtenido cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, y vienen equipadas con el completo sistema de asistentes MG Pilot. En total, incluye 16 ayudas a la conducción, muchas de ellas propias de segmentos superiores.

Detalle del MG HS HEV Hybrid+ (2) / MG

Entre ellas destacan el frenado automático de emergencia (AEB), el control de crucero adaptativo, el asistente de atascos, la alarma de colisión trasera, el detector de ángulo muerto, el sistema de mantenimiento en carril o la alerta por tráfico cruzado con frenado automático. También incorpora un sistema de detección de fatiga del conductor, algo que cada vez valoran más los usuarios habituales de carretera.

Este paquete de asistentes no solo mejora la seguridad activa del vehículo, sino que también facilita la conducción en trayectos largos o urbanos, donde muchas de estas funciones entran en acción sin que apenas tengas que intervenir.

Disponible desde octubre

El nuevo MG HS Hybrid+ llegará oficialmente a los concesionarios españoles el próximo 1 de octubre, con dos niveles de acabado: Comfort y Luxury. Aunque aún no se han detallado los precios finales, la marca acostumbra a ofrecer tarifas bastante ajustadas en relación al equipamiento.