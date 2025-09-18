Kia PV5: la primera furgoneta eléctrica de la marca coreana

Kia ha presentado el nuevo PV5, su primer vehículo comercial eléctrico que se estrena bajo la estrategia empresarial global Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, redefiniendo el espacio y la movilidad con una innovadora capacidad modular y una flexibilidad incomparable.

Se ofrecerá en tres estilos de carrocería: Passenger, Cargo y Chassis Cab, y aunque de momento solo hemos podido conocer las dos primeras, todas comparten dimensiones (4,7 metros de longitud por 1,90 de ancho y 1,90 de alto). Al igual que todos los futuros PBV de Kia, el PV5 aprovechará la tecnología de Kia para vehículos eléctricos y se fabricará sobre la vanguardista plataforma “E-GMP.S” de la marca.

“Al integrar la eficiencia limpia de un sistema de propulsión eléctrico con la flexibilidad sin precedentes de nuestra nueva arquitectura PBV y al avanzar en nuestras innovaciones de productos, software y fabricación, el PV5 encarna nuestros valores fundamentales como proveedor de servicios de movilidad”, señaló Ho Sung Song, presidente y director general de Kia.

Kia PV5 Passenger / KIA

Exterior simple pero refinado

El PV5 Passenger (la versión que tuvimos oportunidad de conocer) presenta una configuración de asientos de dos filas, aunque próximamente también la habrá de tres, habiéndose desarrollado para el transporte compartido.

El perfil exterior del PV5 Passenger acentúa su aspecto contemporáneo y ofrece una excelente visibilidad, ya que encontramos una gran superficie acristalada enmarcada por bordes de vidrio negro, en contraste con el color de la carrocería.

Kia PV5 Cargo / KIA

En la parte delantera encontramos una llamativa firma luminosa con detalles elegantes, así como en la parte trasera, en la que dispondremos de un portón trasero de una sola hoja en esta versión, pero que serán dos puertas gemelas en la versión Cargo, todo ello situado sobre un paragolpes resistente que reproduce las protecciones de las esquinas delanteras.

En cuanto a las puertas, como es lógico contamos con dos correderas traseras, que se abren intuitivamente y que permiten entrar al vehículo y meter cualquier tipo de objeto sin problema alguno.

Kia PV5 Cargo / KIA

Interior multiusos

El PV5 Passenger está equipado con las más modernas funciones de comodidad, lo que le permite hacer una transición perfecta entre el uso personal y el profesional, abundando el espacio en cada lugar que mires.

El interior del PV5 Passenger está basado en una configuración de asientos de tres filas (de momento dos) que ofrece numerosas posibilidades de uso. En su disposición 2-3-0, por ejemplo, la primera y la segunda fila son para los ocupantes y la tercera es una espaciosa zona para el equipaje. Además, dentro del habitáculo encontramos todo tipo de compartimentos inferiores y bandejas laterales para poder guardar cualquier cosa sin problema.

Kia PV5 Passenger / KIA

Cuenta también con una gran pantalla que incluye un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas (18 cm) y una pantalla de navegación de 12,9 pulgadas (33 cm), así como la tecnología Digital Key 2.0 para mejorar el acceso al vehículo.

El maletero es, simplemente, gigante. Con las dos filas de asientos operativas estamos hablando de 1.300 litros de capacidad, pero si la segunda fila se encuentra abatida podremos alcanzar los 3.600, lo que nos permite básicamente transportar cualquier cosa, desde un colchón hasta varias bicicletas sin necesidad alguna de desmontarlas.

Kia PV5 Passenger / KIA

Rendimiento y precio

En cuanto a la potencia y autonomía, el PV5 no se queda para nada corto. Hablamos de que tiene una batería de 51,5 kWh (Medium Range) o 71,2 kWh (Long Range) a elegir para todas las versiones, con una opción adicional de 43,3 kWh para la versión Cargo que se lanzará más adelante.

Su motor delantero ofrece 89,4 kW (122 CV) y una autonomía de hasta 295 kilómetros en su versión Medium Range y 120 kW (163 CV) y una autonomía de hasta 416 kilómetros en su versión Long Range. Por supuesto cuenta con carga rápida en todas las versiones, pasando del 10 al 80% de carga en solo 30 minutos.

Kia PV5 Passenger / KIA

El PV5 estará disponible en España en el último trimestre de este año, y en la variante Passenger podremos elegir entre ocho colores diferentes, que serán seis en la versión Cargo.

En lo que a precio se refiere, el PV5 parte de los 38.690 euros en su versión más básica del Passenger pudiendo alcanzar los 47.190 en la versión Elite. En cuanto a la versión cargo el modelo básico parte de los 39.190 euros y asciende hasta los 47.595 en la versión Elite. Todos estos precios son sin descuentos.