Así es el Ferrari F12 incautado a Víctor de Aldama

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que también está investigado por el caso de los hidrocarburos, contra la decisión del juez Santiago Pedraz de atender el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar ya el Ferrari F12 propiedad del empresario. Este superdeportivo italiano tiene un motor V12, una potencia máxima de 740 CV, llega a los 340 km/h y va a salir inicialmente con un precio de ganga.

El superdeportivo Ferrari F12 / Ferrari

Ferrari F12: El superdeportivo italiano que alcanza los 340 km/h

El F12 es un superdeportivo gran turismo biplaza, con motor central-delantero y tracción trasera. Este Ferrari se presentó en 2012, sustituyendo al 599 GTB Fiorano, y fue sucedido por el 812 Superfast en 2017. El Ferrari F12, con etiqueta medioambiental C, está equipado con un motor V12 que entrega 740 CV, y alcanza los 340 km/h.

El Ferrari F12 acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos, y de 0 a 200 en 8,5 segundos. Además, el superdeportivo italiano consume 15 litros cada 100 kilómetros aproximadamente. El F12 mide 4,618 metros de largo, 1,942 de ancho y 1,273 metros de alto. Se utilizaron 12 tipos diferentes de aleaciones en la creación del superdeportivo, y esto ha ayudado a bajar el peso del coche 70 kilos con respecto al modelo previo, y a lograr la máxima eficiencia en su rendimiento.

Parte lateral del Ferrari F12 / Ferrari

El diseño del frontal del superdeportivo italiano está dominado por una parrilla por donde pasa el aire para refrigerar el propulsor V12. La parte trasera del Ferrari F12 se caracteriza por una reinterpretación moderna y funcional de la cola Kamm. La forma de ‘T’ incorpora también dos pilotos circulares con luces de LED y la luz trasera inspirada en la Fórmula 1.

Además, esta parte trasera del superdeportivo es más compacta, gracias al reposicionamiento y reducción en tamaño del depósito de combustible y a la nueva arquitectura transeje, permitida por la suspensión trasera multibrazo y la transmisión F1 de doble embrague con el diferencial electrónico integrado. El diseño del Ferrari F12 está pensado para optimizar las prestaciones y la eficiencia en la conducción, con un centro de gravedad bajo.

Parte trasera del Ferrari F12 / Ferrari

En el interior, se buscaba reducir el volumen de los asientos para garantizar la libertad de movimientos de los ocupantes dentro del habitáculo, pero asegurando la comodidad y seguridad. Además, el volante tiene las levas F1 y el conductor puede alcanzar todos los botones del vehículo sin mover las manos del volante.

El interior del Ferrari F12 / Ferrari

El precio inicial del Ferrari F12 puede estar en unos 300.000 euros. Pero la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiendo del Ministerio de Justicia, valora que el superdeportivo italiano debe salir ahora a subasta por 24.890 euros. Este Ferrari está matriculado en 2013.