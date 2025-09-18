Cuidado: estas son las sanciones que pueden ponerte por usar el móvil al volante

Cuando estás conduciendo debes de estar siempre alerta y atento a todo, ya que cualquier despiste puede provocar un accidente grave. Utilizar el teléfono móvil al volante es una de las distracciones más comunes. Esta acción es muy peligrosa y conlleva sanciones duras. ¿Sabes cuál es la multa por utilizar cualquier dispositivo electrónico mientras conduces?

Según la DGT, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Cada año, las distracciones representan el 30% de los siniestros mortales, y en muchos de ellos, el móvil puede ser la causa principal.

¿Cómo puedes saber si tienes que pagar una multa de tráfico?

Aunque las multas formen parte de la vida del conductor, debes poner mucha atención y extremar precauciones cuando estás al volante. La Dirección General de Tráfico facilita la consulta de las sanciones de manera rápida y gratuita a través de 4 formas. Debes recordar también que si no das tus datos a la DGT o no actualizas un cambio de domicilio, no quedas exento de pagar una multa. Desde el año 2009, todas las notificaciones de infracciones se publican a través del TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico de la Dirección General de Tráfico) y se dan por notificadas aunque no lleguen a tu domicilio. Con estos 4 procedimientos podrás saber si tienes una multa de tráfico:

A través del TRESTRA : Si introduces en los cuadros de búsqueda la matrícula de búsqueda y tu DNI en este sitio web de la DGT, puedes consultar las multas, pinchando donde pone ‘acceso al servicio sin certificado’. En la web del TRESTRA, podrás acceder a las notificaciones de procedimientos sancionadores de la DGT , servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco y de más de 900 ayuntamientos.

: Si , un servicio voluntario y gratuito para todos los ciudadanos, con competencias sancionadoras en materia de tráfico. El DEV sustituye la dirección de tu domicilio por una de correo electrónico, por lo que si te das de alta recibirás las notificaciones en papel. A través de la app miDGT : Con esta aplicación de la Dirección General de Tráfico que se puso a disposición de los conductores en marzo de 2020, puedes consultar tu carnet de conducir, el permiso de circulación, y hay un apartado que se llama ‘mis multas’ . Aquí puedes consultar las que tengas pendiente e incluso pagarlas.

Hombre usando el móvil al volante / Getty Images

Estas son las multas por utilizar el móvil al volante

Como hemos dicho, cualquier despiste al volante pueda acabar en un grave accidente de tráfico. Por esto debes de estar siempre alerta y atento a todo en la carretera. Utilizar el móvil es una acción peligrosa al volante, ya que si vas en una autopista a 120 km/h y decides cogerlo para escribir un mensaje, recorres aproximadamente 660 metros sin prestar toda tu atención a la carretera. Incluso si respondes una llamada, circulas 266 metros sin estar pendiente de la conducción. Además, tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte.

La DGT sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir, porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Hombre utilizando el móvil mientras está conduciendo / Getty Images

Utilizar el teléfono móvil mientras echas combustible a tu vehículo también se trata de una conducta que puede resultar algo peligrosa, y te pueden llegar a multar con hasta 100 euros si te pillan. Esta acción solo es una infracción en el momento del repostaje. Antes y después es posible utilizar el móvil para pagar por ejemplo. Este acto es sancionado solo por precaución, debido a la posibilidad de generar chispas que pueden encender los vapores de gasolina. Esto podría provocar un incendio o explosión.