CATL presenta la batería del millón de kilómetros, hecha para Europa

Uno de los problemas a los que se enfrentan los coches eléctricos es la salud de su batería. La vida útil de estas se estipula, de media, en los ocho años. Las de los modelos actuales rondan los 300.000 kilómetros.

La empresa china CATL, que está preparando su gigafactoría en Figueruelas (Aragón) aliada con Stellantis, ha anunciado la llegada a Europa de una batería que va a romper estas cifras.

Se llama Shenxing Pro y promete 750 kilómetros de autonomía, kilómetro arriba y abajo, ya que en la autonomía influyen factores como la aerodinámica y el peso del coche, el tamaño de la rueda, las costumbres de conducción y la temperatura.

12 años de vida útil

Esta batería, además, promete una vida útil de 12 años o un millón de kilómetros. Estas prestaciones cambian bastante el panorama de la electromovilidad, sobre todo en términos de vida útil de la batería, una de las piezas más caras de sustituir; y por lo tanto también en términos de la garantía ofrecida por los fabricantes.

El Salón de Múnich de este 2025 fue el escenario donde CATL presentó su nueva Shenxing Pro. Habrá dos versiones. Una con capacidad de 122 kWh, que permitirá hasta 750 kilómetros de autonomía en homologación WLTP. Admitirá igualmente carga rápida, pudiendo pasar del 10 al 80% de la capacidad en solo 15 minutos. La degradación de esta batería durante los primeros 200.000 kilómetros será del 9% y después del millón de kilómetros CATL asegura que esta batería mantendrá el 70% de su capacidad.

Por otro lado, CATL también presentó la Shenxing Pro de carga súperrapida. Tendrá autonomía de 478 kilómetros y podrá cargarse en solo 10 minutos. Estas cifras la colocarían a la cabeza de la electromovilidad en Europa. La vida útil para esta versión es de diez años o 240.000 kilómetros.

Inversión mutimillonaria

En los próximos años, CATL va a invertir más de 11.000 millones de euros en diferentes plantas europeas para la fabricación de baterías: en Hungría, Alemania y en España, junto con Stellantis está última.

Estos pasos van a consolidar la llegada de CATL a España como un agente más de la electromovilidad. Su lema: "Europa, para Europa" deja clara la apuesta de la empresa por el mercado europeo.