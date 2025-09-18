1 de cada 4 conductores interesados en comprar un eléctrico lo haría mediante el renting

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra estos días bajo el lema “Movilidad para todas las personas”, busca concienciar a ciudadanos, empresas e instituciones sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

En este contexto de transformación y con un horizonte marcado por las nuevas regulaciones medioambientales, el renting flexible se perfila como la solución perfecta gracias a su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier cambio o imprevisto.

Crece el interés por los eléctricos

Northgate -compañía líder en renting flexible en España- ha detectado a través de su último estudio sobre movilidad entre usuarios particulares, un creciente interés por el vehículo eléctrico. Así, una de las conclusiones de la encuesta revela que un 32,3 % de los conductores estaría interesado en la adquisición de un vehículo eléctrico, y que uno de cada cuatro optaría por hacerlo a través del renting flexible.

Por ello, está claro que esta modalidad se ha convertido en una pieza clave para afrontar el cambio, junto a otros factores que lo impulsan, como son el elevado precio del combustible y las prestaciones que ofrecen actualmente los modelos eléctricos, capaces de cubrir las necesidades del usuario en su día a día, Por el contrario, las principales barreras de acceso al eléctrico, señaladas por los encuestados, siguen siendo la insuficiente red de puntos de recarga, la autonomía y la percepción de precios todavía elevados.

Madrid, a la cabeza

El estudio refleja, además, un mayor interés por el vehículo eléctrico en el rango de edad entre 25 y 39 años. Por regiones, sería destacable el resultado alcanzado en la Comunidad de Madrid, con un 42 % que muestra un interés por esta tipología de vehículos.

Por lo que, como demuestran los datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el sector de renting se está consolidando como un referente en la transición hacia una movilidad más limpia y responsable, con un parque que ha superado los 100.000 vehículos electrificados.

Un hombre conecta un cargador a un coche eléctrico / EFE / Rolf Haid

El renting se consolida como vía de acceso al coche eléctrico

Ante este contexto de continua evolución y con una marcada tendencia hacia la sostenibilidad, el renting flexible se ha convertido en la mejor fórmula para acceder a un vehículo a través de una modalidad que permite utilizarlo por meses y sin permanencia, evitando compromisos a largo plazo ni grandes desembolsos iniciales. Y así lo demuestra este estudio llevado a cabo por Northgate, que refleja que una cuarta parte de los conductores encuestados interesados en el coche eléctrico lo haría a través de esta modalidad.

Northgate ofrece este renting sin desembolsos iniciales, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de disponer de un coche por meses, sin permanencia, y la posibilidad de devolverlo o cambiar el vehículo en cualquier momento, sin penalizaciones y con todos los servicios incluidos en la cuota fija (mantenimiento, revisiones, seguro, asistencia en carretera 24 horas y vehículo de sustitución).

Impulsando la electromovilidad particular y profesional

Northgate favorece el acceso a vehículos eléctricos para uso profesional gracias a su especialización y amplia gama de esta tipología industrial, ofreciendo consultoría y todos los servicios relacionados con la movilidad eléctrica, como son la gestión para la instalación de puntos de recarga en casa o en el trabajo, condiciones especiales para el servicio de recarga pública o la incorporación de una herramienta tecnológica fundamental como es la telemetría de Northgate Data, con funcionalidades específicas para vehículos eléctricos que permite conocer las emisiones de las flotas y afrontar los requisitos de la normativa sobre la huella de carbono.

La compañía cuenta con una flota superior a 72.000 vehículos, de los que un porcentaje creciente corresponde a modelos ECO y CERO emisiones, disponibles tanto para particulares como para profesionales.

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, Northgate subraya la importancia del renting flexible como la palanca para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible. Esta fórmula elimina barreras de acceso al vehículo eléctrico y permite a conductores y empresas adaptarse de manera ágil a los retos de la movilidad urbana y avanzar hacia la descarbonización del parque de automóviles.